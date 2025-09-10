سومین تساوی متوالی سایپا؛ اولین پیروزی فرد البرز در لیگ دسته اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور در حالی امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور با انجام پنج بازی پیگیری شد که شاگردان رضا عنایتی در سایپا برای سومین بازی متوالی بازی را با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رساندند.
نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:
* بعثت کرمانشاه صفر - سایپا صفر
* مس شهربابک صفر - فرد البرز یک
* داماش گیلان یک - شهرداری نوشهر یک
* هوادار - آریو (در حال برگزاری)
* نساجی - صنعت نفت آبادان (در حال برگزاری)
سایر بازیهای این هفته فردا پنجشنبه ۲۰ شهریور برگزار میشود.
* مس سونگون - پارس جنوبی جم
* نیروی زمینی - پالایش نفت بندرعباس
* شناورسازی قشم - مس کرمان
* نفت و گاز گچساران - نود ارومیه
نظر شما