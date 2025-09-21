به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، نسیبه میرباقر، مسئول کلینیک حیاتوحش پردیسان بیان کرد: از ابتدای سالجاری تا روزهای پایانی شهریور بیش از ۶۰۰ فرد از گونههای مختلف پرندگان، پستانداران و خزندگان به کلینیک حیاتوحش پارک پردیسان وارد شده است.
وی ادامه داد: افراد وارد شده به کلینیک از چند مبدأ هستند. بخشی از آنها از متخلفان کشف و ضبط شدهاند، بخش دیگر در شرایط نامناسب و غیراصولی چه در خانه و چه در مراکز نگهداری غیر استاندارد نگهداری شدهاند و بخشی دیگر بر اثر عوامل مختلف آسیبدیدهاند. بههمین خاطر برای حفظ این افراد باید اقدامات درمانی، تیمار و نگهداری بهصورت شبانهروزی انجام شود.
میرباقر گفت: بیشترین جمعیت افراد ورودی به کلینیک در نیمه اول سال معمولاً به جوجه پرندگان و بره علفخواران و توله گوشتخواران اختصاص دارد. بخشی از تلفات در نیمه اول سال، مربوط به همین موضوع است که افراد وارد شده به کلینیک در سنین بسیار پایین هستند و در این دوره حساس از مراقبت مادر و تغذیه طبیعی خود محروم شدهاند. متأسفانه بخشی از تلفات کلینیک در همان ابتدای ورود رخ میدهد.
رهاسازی لینکس آسیبدیده
مسئول کلینیک حیاتوحش پردیسان گفت: در نیمه اول سال ۱۴۰۴ مفتخر هستیم که بیش از نیمی از افراد وارد شده به کلینیک پردیسان، به لطف و تلاش کارکنان کلینیک مراحل درمان و تیمار را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدهاند. یکی از نمونههای این افراد رهاسازی شده، یک فرد سیاهگوش (Lynx) بود که با آسیبهای بسیار شدید در ناحیه دست، از منطقه داماش گیلان به کلینیک منتقل شد و پس از درمان طولانیمدت، بهبودی کامل بهدست آورد و باردیگر به داماش منتقل شد و در آنجا به زیستگاه اصلی خود بازگشت.
وی افزود: نمونههای دیگر مربوط به پرندگان شکاری بود که بهدلایل مختلف آسیب دیده بودند و پس از بهبود کامل به زیستگاههای خود بازگشتند. همچنین انواع مارها و لاکپشتهایی که بومی ایران بودند و در بازارهای شب عید بهفروش میرسیدند، پس از ضبط و انتقال و انجام اقدامات لازم به طبیعت خود بازگشتند.
میرباقر تصریح کرد: جدا از گونههای بومی، گونههای غیربومی مانند میمون رزوس، راکون، شیر، مارها و سایر خزندگان غیربومی نیز به وارد کلینیک میشوند که برای این گونهها اقدامات درمانی انجام میشود اما بهدلیل غیربومی بودن، امکان رهاسازی آنها در طبیعت وجود ندارد. علاوه بر این گونههای غیربومی، برخی افراد از گونههای بومی نیز وجود دارند که بهدلیل آسیبدیدگی شدید امکان رهاسازی در طبیعت ندارند و پس از درمان و تأمین سلامت به مراکز نگهداری امین سازمان منتقل میشوند.
تلفات یک شیر و یک خرس
میرباقر درباره تلفات حیوانات ورودی به کلینیک نیز گفت: بخشی از تلفات کلینیک در همان ابتدای ورود رخ میدهد. چرا که معمولاً افرادی که به کلینیک منتقل میشوند، یا در سنین بسیار کم از مادر و زیستگاه اصلی جدا شدهاند یا آنکه دچار آسیبهای فیزیکی یا بعضاً بیماری و سوء تغذیه هستند و با وجود تلاش زیاد برای درمان و بهبود وضعیت آنها، تاب نمیآورند و جان میسپارند. با اینحال بر اساس دستورالعمل کلینیک، تمامی تلفات گزارش میشوند و از آنها نمونه خون و نمونه بافت اخذ میشود و برای بررسی دقیقتر با حضور تیم متخصص دامپزشکی کالبد شکافی انجام میشود و در صورت لزوم نمونهها برای آزمایشهای پاتولوژی به آزمایشگاه معتمد ارسال میشود.
وی ادامه داد: در شش ماه اول امسال در بین پرندگان شکاری ورودی به کلینیک خصوصاً محمولهای قاچاق از جوجه جغدهای کوچک که در شرایط بسیار نامناسبی نگهداری شده بودند و سوء تغذیه شدید داشتند تلفاتی داشتیم. این موضوع برای برخی گونههای شکاری دیگر مانند دلیجه و شاهین هم وجود داشت، چرا که متخلفانی که این گونهها را برای خرید و فروش نگهداری میکنند، معمولاً کمترین رسیدگی بهداشتی و تغذیهای را به این پرندگان دارند.
مسئول کلینیک حیاتوحش پردیسان همچنین گفت: دو مورد از تلفات مهم پستانداران در کلینیک که متأسفانه با وجود تلاش فراوان همکاران ما اتفاق افتاد، یکی مربوط به یک خرس منتقل شده از استان گلستان بود که حدود یک ماه قبل اتفاق افتاد این خرس یکساله با اسلحه ساچمهزنی هدف قرار گرفته بود و بهدلیل اصابت تعداد زیاد ساچمه بهشدت آسیب دیده بود که در همان روزهای نخست ورود به کلینیک جان سپرد. دیگری مربوط به توله شیری بود که اوایل امسال از منزل یک متخلف کشف شده بود که در بدو ورود مشکل کمخونی داشت. در هفته گذشته به علت شرایط نگهداری، دچار عوارض گوارشی و قلبی بود و تلاش ما برای درمان نتیجه نداد و این توله شیر دوام نیاورد. نمونهها برای بررسی علت دقیق مرگ این تولهشیر به دانشکده دامپزشکی ارسال شده اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است.
لزوم پیشگیری از قاچاق حیاتوحش
میرباقر تأکید کرد: از کوچکترین گونه تا بزرگترین گونه، چه بومی و چه غیربومی هم از لحاظ ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی برای ما در کلینیک ارزشمند هستند و تمامی مراحل برای آنها انجام میشود.
وی گفت: اگرچه کلینیک پردیسان بهعنوان مرجع تخصصی درمان و تیمار حیاتوحش تمام تلاش خود را برای حفظ گونههای ورودی انجام میدهد، اما ذکر این نکته بسیار ضروری و مهم است که قاچاق حیاتوحش، دلسوزی نابهجای برخی شهروندان در نگهداری حیاتوحش در منزل و البته تخلفات شکار و صید، آمار افراد و گونههای ورودی به کلینیک را افزایش میدهد. بهقول معروف پیشگیری بهتر از درمان است. اگر نوزادان حیاتوحش از بدو تولد از آغوش مادر جدا نشوند آسیبهای بعدی نیز رخ نمیدهد.
مسئول کلینیک حیات وحش پردیسان از تمام شهروندان خواست از جداکردن گونههای وحشی از زیستگاه طبیعی جدا خودداری کنند و اضافه کرد: باید این موضوع را یادآور شویم که زندهگیری و خارجکردن حیوانات وحشی از زیستگاه اصلی، جدا از اینکه کاری خلاف قانون است، از نظر اخلاقی نیز نادرست است چرا که خرید و فروش گونههای وحشی و نگهداری آنها در شرایط نامناسب و در منازل، تلفات گونههای وحشی را افزایش میدهد.
