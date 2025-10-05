به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، سازمان امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که در جنگ اشغالگران علیه نوار غزه حدود ۸۰ درصد از ساختمان‌های این منطقه ویران شده و یا دچار خسارت گردیده‌اند.

این سازمان بیان کرد: از آغاز جنگ علیه نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بیش از ۳۷۰ نفر از کارکنان این آژانس بین‌المللی در این منطقه کشته شده‌اند.

آنروا ضمن اشاره به تخریب حدود ۹۰ درصد از منابع آب و شبکه فاضلاب در دو سال گذشته تاکید کرد که تقریباً تمام ساکنان نوار غزه در این جنگ آواره شده‌اند.

از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه در آستانه دوساله شدن جنگ نسل کشی ارتکابی اشغالگران اسرائیلی با ارائه آمارهایی از پیامدهای این جنگ ویرانگر اعلام کرد: ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان این منطقه در معرض نسل کشی، گرسنگی و پاکسازی نژادی قرار گرفته و ۹۰ درصد از ساختمان‌های غزه ویران شده و ۸۰ درصد از مساحت این منطقه تحت تسلط اشغالگران قرار گرفته است.