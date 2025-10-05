به گزارش خبرگزاری مهر، جلالالدین امیری در نشست هماندیشی اعضای هیئت رئیسه با اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار داشت: ساختار چارت سازمانی در بسیاری از واحدهای تابعه دانشگاه دارای نواقص متعددی است که مشکلات فراوانی از جمله مسائل مالی را به وجود آورده که باید اصلاح شوند.
بهاندازه یک بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی چارت سازمانی تعریف نشده داریم
وی ادامه داد: طبق برآوردهایی که انجام دادهایم در حال حاضر در بخش بیمارستانی بهاندازه یک بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی چارت سازمانی تعریف نشده در دانشگاه وجود دارد که با اصلاح و ساماندهی آن به همان اندازه به سرانه بودجه دانشگاه افزوده خواهد شد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: اصلاح این ساختارها باعث تخصیص ردیفهای استخدامی رسمی برای دانشگاه میشود که نهتنها بار مالی نخواهد داشت؛ بلکه باعث پویایی بیشتر نظام خدمترسانی میشود.
امیری گفت: متأسفانه در دورههای گذشته بهجای اصلاح این ساختارها و جذب ردیفهای استخدامی رسمی وزارت بهداشت، اقدام به استخدام بیرویه نیروهای شرکتی شده است که حقوق آنها از محل درآمدهای دانشگاه است و باتوجهبه کثرت این نیروها در حال حاضر بار مالی سنگینی متوجه مجموعه است.
وی همچنین بر استقلال دانشگاه در تصمیمات کلان و انتصابات تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر نسبت به سنوات گذشته دخالت عوامل خارج از مجموعه در امور دانشگاه بیشتر شده است که باید از بین بروند.
اسراف و پرتی درآمدها در برخی از بخشهای بیمارستانها
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، آموزش مداوم پرسنل بهویژه مدیران ارشد و میانی را یک ضرورت دانست و گفت: آموزش پرسنل بهویژه مدیران یکی از برنامههای مدیریت کلان دانشگاه است که بهصورت ممتد و منظم آن را اجرا خواهیم کرد.
امیری افزود: مدیران و پرسنل ما میبایست با مقوله برنامهریزی بیشتر آشنا شده و آن را در دستور کار خود قرار دهند.
وی تشکیل کمیته انتصابات با استفاده از ظرفیت اساتید را از دیگر برنامههای در حال اجرا در دانشگاه عنوان کرد و گفت: انتخاب مسئولان ارشد و میانی دانشگاه در قالب کمیته انتصابات علاوه بر جلوگیری از دخالت افراد خارج از دانشگاه موجب انتخاب شایستهترها میشود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به اسراف و پرتی درآمدها در برخی از بخشهای بیمارستانها اشاره کرد و ادامه داد: با تشکیل کمیته درآمد بیمارستانها در تلاشیم این پرتیهای هزینهای را به حداقل برسانیم.
امیری اظهار کرد: برای خروج دانشگاه از قطب چهار کشور و شناورسازی آن در حال رایزنی هستیم، چرا که بسیاری از دانشگاههای حاضر در قطب چهار در حد و اندازه برخی از شبکههای ما نیستند و این موضوع روند توسعهای دانشگاه را مختل میکند.
شهرک دانشگاهی علوم پزشکی در لرستان ایجاد میشود
وی به برخی از اقدامات انجام شده در مدت حضور خود در سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی لرستان اشاره کرد و گفت: در شش ماه گذشته ۸ مورد پرداخت مطالبات در بخشهای مختلف دانشگاه را داشتیم که کمسابقه بوده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: تأکید داریم که پرداخت نیروهای ستادی بعد از نیروهای محیطی و اعضای هیئترئیسه بعد از نیروهای ستادی قرار داشته باشند.
امیری به موضوع بازگرداندن سه هکتار زمین دانشگاه که در دوره گذشته به مسکن ملی واگذار شده است؛ اشاره کرد و گفت: پیگیریهای لازم برای بازگردانی این زمین انجام شده است، چرا که تصمیم داریم مسکن پرسنل دانشگاه را در همین محوطه ساماندهی کنیم.
وی ایجاد شهرک دانشگاهی را یکی از برنامههای مهم مدیریت دانشگاه برشمرد و گفت: در مجموعه پردیس کمالوند بیش از ۱۲ هکتار زمین بلااستفاده را در نظر گرفتهایم که در حال طراحی آن برای ایجاد شهرک دانشگاهی شامل مسکن پرسنل و هیئتعلمی، مراکز تجاری و تجمیع دانشکدهها در آن هستیم.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: بنای ما در مدیریت دانشگاه صداقت در گفتار و پذیرش نقدها و اشتباهات است و از اساتید انتظار داریم اشتباهات را به ما گوشزد کنند.
