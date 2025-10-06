  1. ورزش
واگذاری ۶ هزار متر زمین برای کمپ تیم‌های ملی بسکتبال ۵ نفره و ۳ نفره

وزارت ورزش و جوانان در اقدامی مهم و راهبردی برای توسعه ورزش بسکتبال و پرورش قهرمانان آینده، دو قطعه زمین به فدراسیون بسکتبال اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تصمیم، یک زمین به مساحت پنج هزار متر مربع برای احداث کمپ تیم‌های ملی بسکتبال 5 نفره و زمینی دیگر به مساحت هزار متر مربع برای ایجاد کمپ تیم‌های ملی بسکتبال 3 نفره در اختیار فدراسیون قرار گرفته است.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان وزارت ورزش و جوانان برای تقویت زیرساخت‌های رشته‌های ورزشی، حمایت از فدراسیون‌های ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد ورزشکاران نخبه انجام می‌شود. با بهره‌برداری از این دو کمپ تخصصی، تیم‌های ملی بسکتبال در دو بخش پنج نفره و سه نفره امکان استفاده از امکانات مدرن، سالن‌های تمرینی استاندارد، مراکز بدنسازی و خدمات رفاهی مناسب را خواهند داشت و این امر گامی جدی در مسیر ارتقای سطح فنی و آمادگی ورزشکاران به شمار می‌آید.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال تأکید کرده‌اند که ساخت این کمپ‌ها نه تنها به ارتقای جایگاه بسکتبال ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه موجب کشف استعدادهای تازه، رشد ورزش حرفه‌ای و افزایش افتخارات ملی در این رشته خواهد شد.

