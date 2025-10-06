به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تصمیم، یک زمین به مساحت پنج هزار متر مربع برای احداث کمپ تیم‌های ملی بسکتبال 5 نفره و زمینی دیگر به مساحت هزار متر مربع برای ایجاد کمپ تیم‌های ملی بسکتبال 3 نفره در اختیار فدراسیون قرار گرفته است.

این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های کلان وزارت ورزش و جوانان برای تقویت زیرساخت‌های رشته‌های ورزشی، حمایت از فدراسیون‌های ملی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد ورزشکاران نخبه انجام می‌شود. با بهره‌برداری از این دو کمپ تخصصی، تیم‌های ملی بسکتبال در دو بخش پنج نفره و سه نفره امکان استفاده از امکانات مدرن، سالن‌های تمرینی استاندارد، مراکز بدنسازی و خدمات رفاهی مناسب را خواهند داشت و این امر گامی جدی در مسیر ارتقای سطح فنی و آمادگی ورزشکاران به شمار می‌آید.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون بسکتبال تأکید کرده‌اند که ساخت این کمپ‌ها نه تنها به ارتقای جایگاه بسکتبال ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه موجب کشف استعدادهای تازه، رشد ورزش حرفه‌ای و افزایش افتخارات ملی در این رشته خواهد شد.