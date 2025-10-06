به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اظهار کرد: علیرغم ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی به خصوص با آغاز سال زراعی جدید و شروع کشت محصولات پاییزه کشور، متأسفانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به کاهش ٣٠ تا ٥٠ درصدی سهمیه سوخت مورد نیاز ماشین های کشاورزی در استان ها کرده است.

وی در ادامه این نامه با تاکید بر این که این اقدام موجب بلاتکلیفی سازمان جهاد کشاورزی استان ها و همچنین کشاورزان و ذی‌نفعان بخش کشاورزی در نحوه مدیریت، اجرا و توزیع سوخت ماشین های خودگردان زراعی و باغی شده است، تصریح کرد: نظر به سهم کمتر از ٤ درصدی بخش کشاورزی از سبد مصرف انرژی در کشور و تأثیرات جبران ناپذیر هرگونه اختلال در تامین نهاده های مختلف مورد نیاز از جمله سوخت (نزدیک به یک میلیون دستگاه انواع ماشین های کشاورزی) در این بخش که باعث کاهش تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه در سال زراعی پیش رو خواهد شد و متعاقباً تهدید امنیت غذایی کشور را در بردارد؛ خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بازنگری در سهمیه ابلاغی، از کاهش سهمیه سوخت ماشین های کشاورزی ممانعت به عمل آید.