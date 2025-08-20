به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی، جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: این اقدام با هدف جبران ناترازی انرژی و رفع مشکل قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در استان تهران انجام شده است.
وی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی را بااهمیت خواند و اظهار داشت: واگذاریهای اراضی ملی که طی سالهای اخیر در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی انجام شده، در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بیسابقه بوده است.
برادری ابراز امیدواری کرد: با واگذاری اراضی ملی به احداث مزارع و نیروگاههای خورشیدی بخشی از کسری برق واحدهای تولیدی کشاورزی برطرف شود.
وی با بیان این که قطعی برق در واحدهای تولیدی استان تهران به طور میانگین روزانه دو ساعت گزارش شده است، تصریح کرد: قطعی برق در برخی از مناطق و در برخی واحدهای تولیدی حتی دو بار در روز رخ میدهد که بر شرایط و میزان تولید اثر خواهد گذاشت.
برادری با بیان این که بیش از ۳۰ درصد صنایع تبدیلی و تکمیلی و گلخانههای کشور در استان تهران است، گفت: در حال حاضر برای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، تلاش داریم نیاز انرژی واحدها را با استفاده از سوخت جایگزین نیز تأمین کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درباره سند دار کردن اراضی کشاورزی این استان، اذعان داشت: بیش از ۹۲ درصد از اراضی زراعی و باغی استان تهران تاکنون سنددار شدهاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که دو تا سه سال پیش این عدد تنها ۱۷ درصد اراضی کشاورزی استان تهران سند داشتند.
برادری تأکید کرد: صدور اسناد کمک میکند اراضی کشاورزان تثبیت شود، مراجعه به مراجع قضائی کاهش یابد و کشاورزان بتوانند از این اسناد بهعنوان تضامین بانکی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.
