به گزارش خبرگزاری مهر،سید ضیاء هاشمی ظهر دوشنبه در نشست شورای مدیریت آموزش عالی استان فارس با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی شهر شیراز و سخن مقام معظم رهبری که «دانشگاه در شیراز دارالعلمی است در دارالعلم»، گفت: شهر شیراز برای ما جایگاه ویژه‌ای دارد؛ چراکه این شهر در طول تاریخ خود ظرفیت‌هایش را نشان داده و در دوره‌های مختلف در زمینه‌های متعدد، افراد متخصص و برجسته‌ای‌ و همین‌طور محصولات علمی بزرگی را به جامعه ایران تحویل داده است، در تاریخ معاصر ایران، دانشمندان شیرازی جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی با بیان اینکه دولت به‌طور جدی اهتمام دارد که در فرآیند توسعه و تقویت امور کشور از ظرفیت دانشگاه‌ها استفاده شود، ادامه داد: در وقایع اخیر کشور، به جامعه ما مبرهن شده که در جهان جدید، دانش، فناوری و دانشگاهیان علمدار حفظ قدرت ملی، دفاع از حریم و حفظ عزیت و سربلندی هستند؛‌ بنابراین به میزان پیشرفت دانشگاه‌ها، جامعه ما پیشرفت می‌کند و اگر دانشگاه ضعیف شود؛ جامعه تضعیف می‌شود.

معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور با اشاره به جنگ ۱۲ روزه ایران با رژیم غاصب صهیونیستی، افزود: برخی از برکات همکاری دانشگاهیان در دفاع دوازده‌روزه به‌خوبی تجلی یافت و نشان داد ما براساس محصولات فناورمان توانسته‌ایم در مقابل دشمن‌های مسلح بایستیم.

هاشمی قوت دانشگاه را به قوت دانشگاهیان دانست و گفت: منزلت و حقوق معنوی و همین‌طور حقوق مادی استادان باید رعایت شود. ارقام حقوق و مستمری استادان دانشگاه، نشانگر ناسپاسی است و زیبنده کشور ما که متکی به علم و دانش است، نیست.

وی با بیان اینکه کارگروهی با حضور جمعی از نخبگان آموزش عالی و برخی از رؤسای دانشگاه‌ها برای بررسی وضعیت فعلی و بررسی مشکلات موجود تشکیل شده است، ادامه داد: یکی از مشکلات جدی کشور، مهاجرت نخبگان است که در این زمینه، باید نارضایتی استادان و پژوهشگران را برطرف کنیم.

معاون فرهنگی اجتماعی معاون اول رئیس جمهور از تصمیم‌گیری برای استفاده از ظرفیت تعاون و تعاونی‌های دانشگاهی برای حل مسائل مالی دانشگاه‌ها خبر داد و افزود: پیشنهاد حاضر که ناضر بر تأسیس تعاونی‌های دانشگاهی است، برای نخستین‌بار در دانشگاه شیراز مطرح می‌شود و در این جلسه با حضور مسئولان دانشگاهی به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شده است. امیدواریم باتوجه به جایگاه علمی دانشگاه شیراز شاهد یک جهش خوب در سطح ارتقاء دانشگاه‌های استان فارس و آموزش عالی کشور باشیم.