به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، نشست رونمایی کتاب «درباره نقاشیهای آیدین آغداشلو از مشق کردن تا از آن خودسازی» نوشته نورا گودرزی که به تازگی از سوی انتشارات آبان منتشر شده است عصر روز پنجشنبه ۱۷ مهر در فرهنگسرای نیاوران رونمایی می شود.
نویسنده در این کتاب به موضوع از آن خودسازی نقاش با تمرکز بر نقاشی های آیدین آغداشلو از نقاشیهای دوره رنسانس و مینیاتور پرداخته است. او همچنین در بخش دیگری از کتاب به صورت اجمالی به موضوع از آن خودسازی نقاشی پرداخته و با ارائه نمونههایی از دورههای تاریخی مختلف تا به امروز بر اهمیت و تاثیر این رویکرد صحه گذاشته است.
همزمان با رونمایی کتاب، آیدین آغداشلو، علیرضا سمیع آذر، کیانوش معتقدی و نورا گودرزی نویسنده درباره این کتاب سخن خواهند گفت.
این نشست ساعت ۱۵ روز پنجشنبه ۱۷ مهر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و حضور در این نشست برای همه علاقهمندان آزاد است.
