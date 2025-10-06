به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال با تأکید بر داده های محوری این سازمان در نظام حکمرانی الکترونیک گفت: سامانه های الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور بستر امن، مطمئن و دقیق برای احراز هویت به دستگاه‌هاست و هرگونه مطالبه کپی مدارک از شهروندان برخلاف قانون خواهد بود.

وی افزود: این سامانه ها دسترسی سریع، ایمن و دقیق به اطلاعات هویتی را برای دستگاه اجرایی فراهم کرده و از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت: هدف اصلی این سازمان، تسهیل امور مردم، جلوگیری از مراجعات غیرضروری و حرکت به سمت دولت هوشمند است و با استفاده از سامانه های سازمان ثبت احوال کشور ضمن ارائه اطلاعات دقیق و شفاف، باعث تسریع و تسهیل در ارائه خدمت می گردد.