کتابی درباره اولین خواننده «مرغ سحر» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اخبار ملوک ضرابی در مطبوعات» به کوشش مهدی نورمحمدی توسط نشر ماهور منتشر شده است.

در معرفی این کتاب آمده است: ملوک ضرابی به دلیل حضور جدی و مؤثر در عرصۀ موسیقی و تئاتر، تداوم فعالیت در ضبط صفحات گرامافون، پیوستگی فعالیت در اجرای کنسرت طی سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۳۵، همکاری با نوازندگان طراز اول و برجسته و نخستین ضبط تصنیف مرغ سحر نامی مطرح و در خور اعتنا در تاریخ موسیقی و هنر ایران است. کتاب پیش رو که حاصل جستجوهای گسترده در مطبوعات قدیمی است، در راستای شناخت هرچه بیشتر زندگی و آثار این هنرمند معروف فراهم آمده است. در این کتاب، تا حد امکان هر گونه خبر مرتبط با ملوک ضرابی، اعم از اعلان و گزارش کنسرت‌ها، اپرت‌ها و نمایش‌ها، فعالیت‌های هنری، زندگی، آثار، گفت‌وگوها و خاطرات وی گردآوری شده است که اطلاعات مهم و تازه‌یابی را در اختیار قرار می‌دهد.

مهدی نورمحمدی از پژوهشگران تاریخ است که آثار متعددی در موضوع تاریخ موسیقی ایران از او منتشر شده است. آثاری همانند اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری، عارف موسیقی‌دان، اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری، اخبار کنسرت، اخبار و اسناد درویش‌خان، خاطرات رسام ارژنگی و... از او منتشر شده است.

کتاب «اخبار ملوک ضرابی در مطبوعات» در ۲۲۸ صفحه با قیمت ۳۴۰ هزار تومان روانه کتابفروشی‌ها شده است.