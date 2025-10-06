  1. اقتصاد
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۲

وصول بیش از ۱۱ همت از محل کتمان درآمد در نیمه اول سال‌جاری

رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲)قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال‌جاری ۴۴۶ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از ۴۲۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال و ۲۱۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات‌ و جرائم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در نیمه اول سال‌جاری بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد ریال (۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۹۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۵۰۰ هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود ۱۰ هزار و ۹۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از سه هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۶۳۵ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۶۲۷ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۵۹۴ مؤدی در شش ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

طیبه بیات

