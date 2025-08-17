  1. اقتصاد
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴

شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پول‌شویی

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از شش هزار میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۵۱ مورد بازرسی مالیاتی صورت گرفته است اظهار داشت: در راستای بررسی اسناد و مدارک به دست آمده از بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم، بیش از دو هزار و ۵۰۰ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ بیش از ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۵۰۰ برگ قطعی به مبلغ بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال صادر شده است.

وی با اشاره به مالیات و جرایم وصول شده از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم افزود: در چهار ماه ابتدایی سال جاری بیش از ۶۳ هزار میلیارد ریال (شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود سه هزار و ۵۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود چهار هزار مؤدی مشکوک شناسایی شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی با اشاره به اینکه در بازه زمانی فوق، حدود هفت هزار و ۴۰۰ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده است، گفت: در این راستا بیش از دو هزار بازدید میدانی از محل فعالیت اشخاص مشکوک گزارش شده به عمل آمده که منجر به شناسایی ۳۷۹ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۴۲۸ مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.

مستوفی خاطرنشان کرد: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۳۸۳ مؤدی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

