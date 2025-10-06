بازماندگان سرطان دهانه رحم در معرض خطر ابتلا به یک سرطان دیگر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که بازماندگان سرطان دهانه رحم تقریباً دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی در معرض خطر ابتلا به سرطان مقعد هستند.
نتایج نشان میدهد که با افزایش سن و گذشت زمان از درمان سرطان دهانه رحم، خطر ابتلا به این سرطان در آنها افزایش مییابد.
محققان خاطرنشان کردند که هر دو نوع سرطان با عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) مرتبط هستند. این ویروس عمدتاً از طریق تماس نزدیک منتقل میشود.
«آشیش دشموک»، محقق ارشد در مرکز سرطان هالینگز دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «مدتهاست که میدانیم سرطان دهانه رحم و مقعد هر دو از طریق HPV، ویروس پاپیلومای انسانی، ایجاد میشوند.»
وی در ادامه افزود: «اما چیزی که به خوبی درک نشده است این است که چگونه این خطر مشترک ممکن است این دو بیماری را در طول زندگی یک زن به هم مرتبط کند.»
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۸۵۰۰۰ زن آمریکایی مبتلا به سرطان دهانه رحم را تجزیه و تحلیل کردند و آنها را طی دو دهه پیگیری کردند تا ببینند چه تعداد از آنها به سرطان مقعد مبتلا شدهاند.
نتایج نشان داد که میزان سرطان مقعد در بین بازماندگان سرطان دهانه رحم با افزایش سن و به مرور زمان افزایش یافته است و بیشترین موارد در بین زنان ۶۵ تا ۷۴ سال و بیش از ۱۵ سال پس از تشخیص اولیه آنها رخ داده است.
محققان گفتند که در زنان این گروه سنی، میزان سرطان مقعد به قدری زیاد است که آنها را واجد شرایط غربالگری منظم به عنوان بیماران پرخطر میکند.
محققان خاطرنشان کردند که در حال حاضر، غربالگری سرطان مقعد فقط برای برخی از گروههای پرخطر، از جمله افراد مبتلا به HIV، دریافتکنندگان پیوند عضو و زنانی که سرطان مقعد داشتهاند، توصیه میشود.
«هالوک دامگاجیاوغلو»، محقق ارشد و استادیار دانشگاه پزشکی کارولینای جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه ما نشان میدهد که این خطر از بین نمیرود؛ در واقع با افزایش سن و به مرور زمان افزایش مییابد.»
محققان گفتند، دلیل این مسئله این است که سرطانهای مرتبط با HPV میتوانند سالها و گاهی دههها طول بکشند.
دشموک گفت: «این یک فرآیند کُند است و به همین دلیل تشخیص آن بسیار دشوار بوده است. زمانی که علائم ظاهر میشوند، سرطان اغلب پیشرفته است.»
محققان گفتند که غربالگری سرطان مقعد به اندازه غربالگری سایر سرطانها معمول نیست، اما روشهای قابل اعتمادی وجود دارد.
دامگاجی اوغلو گفت: «این نتایج به ما میگوید زنانی که سالها پیش به سرطان دهانه رحم مبتلا بودهاند، باید برای غربالگری معمول سرطان مقعد در نظر گرفته شوند. در حال حاضر، این اتفاق نمیافتد.»
این تیم اکنون در حال کار بر روی پروژهای است تا مشخص کند چه زمانی و چند بار غربالگری باید در بین بازماندگان سرطان دهانه رحم انجام شود.
