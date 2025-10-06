فعال ایتالیایی کاروان صمود مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، توماسو بورتولاتسی، فعال ایتالیایی و کاپیتان کشتی «ماریا کریستین» در ناوگان جهانی صمود که برای شکستن محاصره به نوار غزه می‌رفت، پس از دستگیری توسط نیروهای اشغالگر اسرائیلی به دین اسلام گروید.

توماسو بورتولاتزی پس از آزادی و ورود به ترکیه، در ویدئویی که به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در کنار یک فعال ترک که با او نیز در ناوگان بود، گفت: در داخل یکی از زندان‌های اسرائیلی به دین اسلام گرویده است.

جزئیات آنچه در داخل زندان اتفاق افتاد

در ویدئویی که منتشر شده است، این فعال ترک لحظات تأثیرگذاری را که بین او و توماسو بورتولاتسی در داخل زندان اتفاق افتاده بود، بازگو کرد و گفت: هنگام نماز صبح، نیروهای اشغالگر به سلول‌ها حمله کردند، اما تامی با آنها مقابله کرد و مانع از حمله آنها به ما شد. او هنگام نماز با ما نشست. ما با صدای بلند نماز خواندیم تا همه در زندان صدای ما را بشنوند.

او افزود: در خودروی زندان، کنار هم نشسته بودیم. از او پرسیدم که آیا تا به حال درباره اسلام مطالعه کرده است؟ او پاسخ داد که خوانده است، او یک کاتولیک از یک خانواده مذهبی است و روی بدنش خالکوبی دارد. او پرسید: «اگر مسلمان شوم، آیا خدا مرا می‌پذیرد؟»

لحظه شهادتین

این فعال ترک با احساسی عمیق آن لحظات را بازگو کرد و گفت: به او گفتم که خدا مهربان است و در توبه برای همه کسانی که به او ایمان دارند باز است.

تامی تردید نکرد و در داخل خودوری زندان شهادتین را خواند و در میان اشک و شادی همه زندانیان، گرویدن خود به اسلام را اعلام کرد.

او ادامه داد: در آن لحظه همه او را در آغوش گرفتند، اما این صحنه نیروهای اشغالگر را خشمگین کرد و بلافاصله او را بیرون آوردند و به سلول انفرادی بردند. در آن لحظه، من گفتم: تامی هزینه گرویدنش به اسلام را پرداخت کرد.