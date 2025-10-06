رونمایی کتاب «مکتب نصرالله» در بانکوک؛ این کتاب دعوتنامه اندیشیدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌به‌منظور معرفی ابعاد فکری، فرهنگی و تمدنی مکتب مقاومت اسلامی و بزرگداشت شخصیت سید حسن نصرالله، آیین رونمایی از کتاب «مکتب نصرالله» با حضور جمعی از اندیشمندان مسلمان، اساتید دانشگاه‌های تایلند، فعالان فرهنگی و دانشجویان در مرکز مطالعات اسلامی بانکوک برگزار شد.

این مراسم با هدف همگرایی فرهنگی و اندیشه‌ای میان نخبگان دو کشور و تبیین نقش مقاومت در شکل‌گیری هویت نوین اسلامی و بازخوانی تجربه‌های رهبری الهی در جهان معاصر برگزار شد.

مکتب نصرالله تصویری روشن از پیوند اندیشه و عمل است

مهدی زارع بی‌عیب رایزن فرهنگی کشورمان، ‌ «مکتب نصرالله» را الگویی زنده از پیوند ایمان، عقلانیت و عمل دانست و گفت: این کتاب، بازنمایی راهی است که یک انسان مؤمن با اتکای به خدا و با فهم عمیق از زمانه، از مرزهای فردیت عبور کرده و به نمادی از بیداری و عزت امت اسلامی بدل می‌شود.

زارع ادامه داد: این اثر ارزشمند تنها یک کتاب نیست، تبیین مکتبی است که از متن تاریخ معاصر برآمده و بر پایه ایمان به خدا، اخلاص، شجاعت، تدبیر و مقاومت بنا شده که به ما می‌آموزد چگونه یک انسان مؤمن، با تکیه بر عقلانیت سیاسی و معنویت دینی، می‌تواند به الهام‌بخش میلیون‌ها انسان و به صدایی رسا برای آزادی و عدالت بدل شود.

رایزن فرهنگی ایران در تایلند، گفت: مکتب نصرالله تصویری روشن از پیوند اندیشه و عمل است؛ پیوندی که در پرتو آن، مقاومت از یک حرکت صرفاً نظامی فراتر می‌رود و به یک فرهنگ و تمدن‌سازی بدل و به ما نشان می‌دهد که «مکتب» یک فرد فراتر از زندگی شخصی اوست؛ مکتب راه و رسمی است که در جان نسل‌ها ریشه می‌دواند و آینده‌ای تازه می‌آفریند.

وی افزود: سید حسن نصرالله، علاوه بریک رهبر مقاومت، مدرسه‌ای است از ایمان، اخلاق، ایثار و تدبیرکه مطالعه این کتاب، برای پژوهشگران، جوانان و همه علاقه‌مندان به هویت اسلامی، فرصتی است برای درک این حقیقت که مقاومت تنها در میدان جنگ معنا نمی‌شود؛ مقاومت فرهنگی، فکری و اخلاقی، پشتوانه ماندگار هر پیروزی است.

این کتاب الگویی برای مدیران، مربیان و رهبران اجتماعی است

عیسی کانوک هونگ، استاد خلبان دانشگاه کاسم باندیت و از چهره‌های شناخته‌شده علمی و اجتماعی تایلند، گفت: سید حسن نصرالله برای بسیاری از مسلمانان در شرق و جنوب شرق آسیا، چهره‌ای استثنایی و الهام‌بخش و با ترکیب ایمان، علم و شجاعت، به جهانیان نشان داد که مقاومت می‌تواند در عین صلابت، سرشار از تدبیر، اخلاق و معنویت باشد.

وی با اشاره به کتاب «مکتب نصرالله»، گفت: وقتی این کتاب یک اثر تحلیلی که از دیدگاه‌های راهبردی، روان‌شناختی و حتی مدیریتی، قابل بررسی و شیوه تصمیم‌گیری سید حسن نصرالله در بحران‌ها، نوع ارتباط او با مردم، و قدرت کلامش، می‌تواند به‌عنوان الگویی برای مدیران، مربیان و رهبران اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.

عیسی کانوک هونگ تأکید کرد: در شرایط امروز، جهان نیازمند رهبرانی است که از جنس ایمان و اندیشه نه از جنس شعار و منفعت و مکتب نصرالله در واقع مکتب اعتماد به خدا و باور به توانایی انسان است که به ما می‌آموزد با اتکای به حقیقت، حتی یک ملت کوچک می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ بایستد.

در بخش بعدی برنامه، شیخ محمد نعیم پرادابیات، از علمای برجسته و استاد مطالعات اسلامی بانکوک، ضمن تحلیل محتوایی کتاب گفت: سید حسن نصرالله، از طریق ایمان به وعده الهی، توانست در میدان سیاست و جنگ، عقلانیت را بر احساسات غلبه و این همان چیزی است که قرآن به آن دعوت می‌کند که جهاد با علم و حکمت است.

وی ادامه داد: در روزگار ما، بسیاری از ملت‌ها دچار سردرگمی فرهنگی‌اند و کتاب مکتب نصرالله یادآور این حقیقت است که بازگشت به خدا و احیای ارزش‌های قرآنی، تنها راه حفظ کرامت انسان و استقلال ملت‌هاست.

«مکتب نصرالله» دعوت‌نامه‌ای برای اندیشیدن است

شیخ پرادابیات همچنین به بُعد تربیتی و فرهنگی مکتب اشاره کرد و گفت: مقاومت، فقط در جبهه‌های نظامی معنا ندارد و مقاومت واقعی در حفظ ایمان، اخلاق، و وحدت امت است که ما باید مفهوم جهاد را از میدان نبرد به عرصه آموزش، رسانه و فرهنگ گسترش که این همان کاری است که نصرالله انجام داد و نسل جدید را با معنویت پیوند زد.

در ادامه ارون دن ینگیوت، پژوهشگر و فعال فرهنگی و مسئول مرکز مطالعات اسلامی بانکوک و ناشر ترجمه کتاب در سخنانی درباره تأثیر اندیشه نصرالله بر نسل جوان، گفت: من این کتاب را یک دعوت‌نامه برای اندیشیدن می‌دانم وبرای جوانان تایلندی، نام نصرالله نماد شجاعت و صداقت که نشان داد ایمان اگر با عقلانیت و بصیرت همراه شود، می‌تواند جهان را تغییر دهد.

وی تأکید کرد: مکتب نصرالله الگویی زنده از «انسان مسئول» که این کتاب به ما یادآوری می‌کند ایمان فقط در عبادت خلاصه نمی‌شود، بلکه مسئولیت اجتماعی، حمایت از مظلوم و دفاع از حقیقت، بخشی از ایمان است که این پیام، برای همه ملت‌ها و ادیان، ارزش جهانی دارد.

ارون دن ینگیوت در پایان گفت: به‌ویژه برای جوانان جنوب شرق آسیا که در معرض بمباران فرهنگی غرب قرار دارند، این اثر می‌تواند همچون نقشه‌ای فکری برای بازگشت به هویت اصیل اسلامی و اخلاقی باشد.