  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

برگزاری رویداد مهیج سه نسلی‌ها توسط شهرداری تهران

برگزاری رویداد مهیج سه نسلی‌ها توسط شهرداری تهران

سومین دوره از رویداد مهیج سه نسلی ها به مناسبت فرا رسیدن هفته ملی سالمندان و با رویکرد ایجاد شادابی و نشاط میان نسل های مختلف سنی از اعضای یک خانواده در منطقه ۱۸ پایتخت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با هفته ملی سالمندان، رویداد سه نسلس‌ها با شرکت شهروندان مشتمل بر نوه، فرزند، پدر و مادر بزرگ برای سومین بار متوالی از محلات مختلف برگزار خواهد شد.

در این دوره از رویداد قرار است نقاشی به طول یک کیلومتر با مشارکت کلیه شرکت کنندگان با مضامین و آموزه های شهروندی خلق و برای ثبت در کتاب رکودهای گینس معرفی شود.

اهدای جوایز میلیونی به برگزیدگان هر محله، استقرار دهکده سه نسلی ها با قسمت های متنوع مشاوره خانه ، سلامت خانه، موکب خانه، تغذیه خانه و بازی خانه و همچنین برپایی مراسم مفرح خانوادگی از دیگر بخش های این مراسم بوده که قرار است روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه از ساعت ۱۴ در بوستان قائم همراه با برنامه های شاد هنری ، نواخته شدن موسیقی اقوام و همچنین حضور حسین اکبری مجری محبوب برنامه های کودک در رسانه ملی به اجرا در آید.

کد خبر 6613693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها