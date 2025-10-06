حسن پور: جریمه پرونده محتکر بزرگ برنج بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث حسن‌ پور با اشاره به کشف محموله برنج‌های احتکاری در بندر شهید رجایی بندرعباس، اظهار کرد: برنج‌های کشف‌شده از نوع هندی و هر کیلوگرم آن دارای قیمت مصوب ۵۶۰ هزار ریال است.

وی افزود: با احتساب هر کیسه ۱۰ کیلویی، ارزش این محموله در مجموع بیش از ۶۳۲ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

حسن پور ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد این محموله از سال‌های گذشته در سامانه جامع انبارها ثبت شده، اما مالک آن به هر دلیل از عرضه در شبکه توزیع خودداری کرده است.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، این اقدام مصداق احتکار آشکار بوده و علاوه بر الزام عرضه کالا از طریق مجاری قانونی، برای محتکر نیز مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعزیرات هرمزگان تأکید کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، حداکثر جریمه این تخلف بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و حداقل آن یک‌هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی است که در صورت عدم پرداخت، برابر مقررات با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

حسن‌ پور با بیان اینکه این پرونده در شرایطی کشف شده که بازار با کاهش عرضه برنج روبه‌رو بوده است، گفت: این کشف، بزرگ‌ترین پرونده احتکار سال در هرمزگان محسوب می‌شود و پیگیری قضایی آن با جدیت ادامه دارد.