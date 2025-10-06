به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد روز دوشنبه به وقت محلی در کمیته دوم سازمان ملل متحد در سخنانی گفت: تنها یک هفته پیش، در هشتادمین نشست مجمع عمومی، روسای کشورها و دولتها پیامهای قدرتمندی را در تاکید بر فوریت چالشهای جهانی که امروز با آن مواجه هستیم، ایراد کردند. آنان بر ضرورت تقویت چندجانبهگرایی، نیاز فوری به عمل به تعهدات دیرینه توسعه، ضرورت اقدام قاطع در زمینه تغییرات اقلیمی از طریق تامین مالی اقلیمی، انتقال فناوری و توسعه پایدار، و نیز اهمیت اصلاحات عقبافتاده در ساختارهای حکمرانی نهادهای مالی بینالمللی تاکید کردند، در حالی که بسیاری دیگر خواستار پایان فوری یکجانبهگرایی شدند و اقدام فوری بینالمللی برای توقف جنایات و پایان دادن به نسلکشی در غزه را مطالبه کردند.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: توسعه را نمیتوان در انزوا دنبال کرد؛ این مهم مستلزم ثبات، همبستگی، همکاری و دسترسی عادلانه به منابع است. با این حال، تداوم ناکامی کشورهای توسعهیافته در عمل به تعهدات خود اعم از تأمین مالی کافی و قابل پیشبینی، انتقال فناوریهای سازگار با محیطزیست، یا پایبندی به چندجانبهگرایی، بنیان تلاشهای جهانی برای توسعه را بهشدت تضعیف کرده است. همزمان، افزایش نگرانکننده هزینههای نظامی جهانی منابع اندک و ارزشمند را از اولویتهای فوری توسعه منحرف ساخته است.
ایروانی تاکید کرد: وضعیت در خاورمیانه بهشدت وخیم است؛ بدیهیست که چنین اوضاعی حاصل سیاستهای مداخلهجویانه و نظامیگرایانه برخی قدرتهای فرامنطقهای، درگیریهای مسلحانه مستمر، اشغال طولانیمدت، و نسلکشی ارتکابی از سوی رژیم صهیونیستی میباشد. این شرایط توسعه منطقه را بهطور مداوم به عقب رانده و چالشهای آن را روزبهروز تشدید میکند.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: موارد غیرقانونی مذکور با تحمیل اقدامات قهرآمیز یکجانبه بیش از پیش وخیمتر میگردد. چنین اقداماتی ناقض حقوق بنیادین بشر از جمله حق توسعه بوده، تجارت، تأمین مالی و سرمایهگذاری مشروع را مختل میسازد و برابری حاکمیتی دولتها را تضعیف میکند. این اقدامات همچنین موجب تشدید تخریب محیط زیست شده و جان و سلامت جمعیتهای آسیبدیده، بهویژه کودکان، زنان، سالمندان و افراد دارای شرایط خاص پزشکی را در معرض خطر جدی قرار میدهد.
نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد ادامه داد: در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم صهیونیستی با پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، تجاوز نظامی گستردهای را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و متعاقباً در تاریخ ۲۲ ژوئن، حملات غیرقانونی علیه تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران را انجام داد. این تجاوزات نقض آشکار منشور ملل متحد، حقوق بینالملل و حقوق بینالملل بشردوستانه بوده است. در این حملات، غیرنظامیان، بیمارستانها، نهادهای رسانهای و زیرساختهای حیاتی عمداً هدف قرار گرفتند که صلح و امنیت بینالمللی را تضعیف کرده و پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را بهطور جدی به خطر انداخته است.
وی گفت: چنین اقدامات غیرقانونی نهتنها نقض فاحش حقوق بینالملل و منشور ملل متحد به شمار میروند، بلکه سلامت انسان، زیستبومها و منابع حیاتی را نیز با خطر آزادسازی مواد رادیواکتیو و سمی که مخاطرات آن فرای مرزهاست مواجه میسازند. این اقدامات اعتماد را از میان میبرند، همکاری را تضعیف میکنند و جامعه بینالمللی را از مسئولیت مشترک خود برای حفاظت از نسلهای کنونی و آینده منحرف میسازند. از این رو، ضروری است که این اقدامات متوقف شده و بهطور قاطع محکوم گردند تا تلاشهای جهانی برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی بدون وقفه ادامه یابد.
ایروانی افزود: در سطح ملی، اولویتهای ما همچنان روشن که به چند مورد از آنان نیز اشاره کنم: ارتقای بهداشت عمومی، آموزش و رفاه اجتماعی؛ تضمین تأمین اجتماعی و فرصتهای برابر؛ کاهش نابرابری و تبعیض؛ تحکیم نهاد خانواده؛ ریشهکنی فقر؛ گسترش عدالت اجتماعی؛ و توانمندسازی زنان و جوانان.
سفیر ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: منطقه ما به شکلی نامتناسب از تغییرات اقلیمی رنج میبرد. غرب آسیا امروز شاهد افزایش دما فراتر از میانگین جهانی، تداوم خشکسالیهای طولانی، کمبود شدید آب و تشدید طوفانهای گرد و غبار است. ایران اهمیت ویژهای برای مقابله با چالشهای زیستمحیطی از جمله تغییرات اقلیمی، بیابانزایی و طوفانهای شن و غبار که از سوی سازمان ملل بهعنوان یک نگرانی عمده منطقهای و جهانی شناخته شده است، قائل است. ما به همکاری نزدیک با کشورهای آسیبدیده، بهویژه در غرب آسیا، برای کاهش آثار نامطلوب این تهدید فزاینده ادامه خواهیم داد.
ایروانی در پایان گفت: بیش از هر زمان دیگر، یکجانبهگرایی جهان ما را تهدید کرده و پایههای صلح، ثبات و توسعه را تضعیف میکند. این تهدیدها باید قاطعانه و بهصورت جمعی رد شوند. آنچه جهان امروز بهطور فوری بدان نیاز دارد، نه تفرقه، بلکه تقویت چندجانبهگرایی، همکاری واقعی، همبستگی و اقدام مشترک با محوریت سازمان ملل متحد است.
