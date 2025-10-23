ایروانی: ایران همواره آمادگی خود را برای گفتگوی عادلانه نشان داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت در پی ادعاهای مایک والتز سفیر و نماینده دولت دونالد ترامپ در سازمان ملل خطاب به او گفت: «ادعاهای بی‌اساس مطرح‌شده از سوی نماینده ایالات متحده را قاطعانه رد می‌کنم. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریشه در اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی دیگران و حسن همجواری دارد. در واقع، این حضور نظامی غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده است که موجب تشدید منازعات و بی‌ثباتی در منطقه ما شده است. ایران همواره آمادگی خود را برای گفت‌وگوی عادلانه و واقعی نشان داده است.»

سفیر جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: «افزون بر این، روایت نادرستِ «نیروهای نیابتی ایران» صرفاً تلاشی عامدانه برای منحرف‌کردن توجهات از سرمنشاء واقعی بی‌ثباتی منطقه‌ای یعنی ایالات متحده و حمایت بی‌قیدوشرط آن از نیروی نیابتی‌اش در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی است که زمینه‌ساز تداوم تجاوزات، جنایات و اشغالگری آن شده است. واشنگتن با کارشکنی‌های مکرر در اجرای مأموریت منشور شورای امنیت، خود را در این جنایات شریک ساخته و مسئولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی در قبال استمرار آن‌ها بر عهده دارد.»

ایروانی که برای نخستین بار در ماه جاری میلادی (اکتبر) در شورای امنیت سخنرانی می‌کرد، به فدراسیون روسیه به‌خاطر برعهده گرفتن ریاست این شورا در این ماه تبریک گفت و افزود: رژیم اشغالگر صهیونیستی به تهدیدی آشکار و جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده است. مردم غزه به مدت دو سال در معرض جنگی بی‌سابقه و همه‌جانبه با ماهیتی نسل‌برانداز از سوی این رژیم قرار داشته‌اند. در این مدت، رژیم صهیونیستی به بمباران‌های سازمان‌یافته، کور و نامتناسب علیه مردم بی‌گناه مبادرت ورزیده است. بیش از ۶۸ هزار فلسطینی بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند، هزاران تن مفقودند و بیش از ۲۰ هزار کودک جان خود را از دست داده‌اند. تمامی زیرساخت‌های حیاتی نابوده شده است؛ بیمارستان‌ها، مدارس و سامانه‌های آبرسانی به تلی از خاک تبدیل شده‌اند. در واقع، غزه به سرزمینی از ویرانی مبدل گشته است؛ چنین واقعیتی گواه زنده‌ای بر مصونیت کامل از مجازات است. با پایان عملیات نظامی در غزه، جهان تازه آغاز به درک ابعاد کامل فاجعه‌ای می‌کند که بر جای مانده است.

سفیر ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تجاوزها و اعمال مجرمانه رژیم صهیونیستی محدود به غزه نیست. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌طور مستقیم هدف تجاوزات رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. در فاصله ۱۳ لغایت ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، این رژیم بدون هیچ‌گونه تحریک یا بهانه‌ای، حملات گسترده و بی‌سابقه‌ای علیه مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داد. در نتیجه این حملات کور و غیرقانونی، یک‌هزار و صد غیرنظامی بی‌گناه از جمله ۱۳۲ زن و ۴۵ کودک جان خود را از دست داده و بیش از پنج‌هزار و هفت‌صد نفر دیگر مجروح شده‌اند.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر ابتکار معتبر و مؤثری که با هدف پایان‌دادن به نسل‌کشی در غزه، تضمین خروج کامل نیروهای اشغالگر، برقراری آتش‌بس دائم، تسهیل ارسال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و احیای حقوق غیرقابل‌سلب و بنیادین ملت فلسطین صورت گیرد، حمایت می‌کند. پایان جنگ علیه مردم غزه، هرچند که امری حیاتی است، موجب نمی‌شود که دولت‌های عضو و نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی را از تعهدات مشترک حقوقی، اخلاقی و انسانی خود در جهت تحقق عدالت و پاسخ‌گویی مبرا سازد. تحقق عدالت حقیقی مستلزم پاسخ‌گویی کامل است. مرتکبان و طراحان جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند و فرهنگ مصونیت از مجازات که دهه‌هاست رژیم صهیونیستی را در بر گرفته، سرانجام باید پایان یابد.

