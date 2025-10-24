رد قاطع ادعاهای آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در ایکس نوشت: در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعاهای بیاساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم. این اتهامات تنها برای منحرف کردن افکار از منبع واقعی بیثباتی است؛ یعنی ایالات متحده و حمایت بیقید و شرط آن از تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی. سیاست خارجی ایران بر پایه منشور ملل متحد و حقوق بینالملل استوار است بر اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حسن همجواری. این حضور غیرقانونی و اقدامات بیثباتکننده آمریکا است که آتش درگیریها را در منطقه شعلهور میسازد.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعاهای بیاساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم.
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