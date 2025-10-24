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۲ آبان ۱۴۰۴، ۹:۴۵

رد قاطع ادعاهای آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت

رد قاطع ادعاهای آمریکا علیه ایران در نشست شورای امنیت

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک اعلام کرد که در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعاهای بی‌اساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک در ایکس نوشت: در نشست امروز شورای امنیت، ما قاطعانه ادعاهای بی‌اساس نماینده آمریکا علیه ایران را رد کردیم. این اتهامات تنها برای منحرف کردن افکار از منبع واقعی بی‌ثباتی است؛ یعنی ایالات متحده و حمایت بی‌قید و شرط آن از تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی. سیاست خارجی ایران بر پایه منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل استوار است بر اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حسن هم‌جواری. این حضور غیرقانونی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده آمریکا است که آتش درگیری‌ها را در منطقه شعله‌ور می‌سازد.

کد مطلب 6632409
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • محمد جعفر یوسف زاده IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      6 1
      پاسخ
      دفاع در هرنقطه ای که شلیک کردند لازمست مردم آمریکا نه به پادشاه ترامپ و هوادارانش را میخ کوب کرده است
    • IR ۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      12 3
      پاسخ
      حالا قاطعانه رد کردید بقیه قبول کردند یا نه
    • سلام IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
      11 5
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      شما رد می کنی ولی هیچ کشوری حرف شما قبول نمی کند
    • روستای علی میرزا پاکدشت استان تهران IR ۰۲:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 2
      پاسخ
      آمریکا دیگه شورش و در آورده.
    • م ف IR ۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۴
      0 0
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      اگر آمریکا وجود نداشت دنیا در صلح و آرامش به سر می برد

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