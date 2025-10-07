  1. جامعه
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۶:۱۱

نماینده ایران در ژنو: جنایات صهیونیست‌ها باید بی‌قید و شرط محکوم شود

معاون وزیر کشور طی سخنانی در ژنو، با اشاره به تداوم نسل‌کشی مردم غزه و تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأکید کردکه این جنایات باید بی‌قید و شرط از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی، سید محمد بطحایی این مطلب را در هفتاد و ششمین نشست کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ژنو مطرح کرد.

وی همچنین با تشریح بیش از چهار دهه میزبانی ایران از میلیون‌ها پناهنده افغان و هزینه‌های چند میلیارد دلاری کشورمان در زمینه تأمین آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی برای آنان، نسبت به کاهش قابل توجه بودجه کمیساریا و ناکافی بودن سهم ایران ابراز نگرانی کرد.

معاون وزیر کشور تأکید کرد که اصل تقسیم عادلانه مسئولیت‌ها در قبال پناهندگان باید به‌صورت واقعی اجرا شود و از کمیساریا خواست مدل بودجه‌بندی منصفانه‌تری را برای کشورهای میزبان، از جمله ایران، اتخاذ کند.

