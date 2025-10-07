حجت الاسلام اختری: وعده الهی نابودی رژیم صهیونیستی محقق خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در نشست خبری هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدُرِّه؛ کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه ضمن تبریک عملیات موفق و بزرگ طوفان الاقصی در سالگرد این عملیات، اظهار کرد: برای همه شهدا علوم درجات را از خداوند متعال درخواست میکنیم و امیدواریم خداوند متعال به برکت و تقدس خونهای به زمین ریخته شده مظلومان خداوند ریشه ستمگران و فتنه انگیزان را بکند و آنها را ذلیل و خوار و مفتضح بگرداند.
وی افزود: به امید آنکه همه با هم بتوانیم ندای مظلومانه مردم فلسطین و همه مظلومان را هرچه بهتر و بیشتر در دنیا گسترش دهیم و بتوانیم همصدایی خوبی را در میان همه فریاد برانگیزان ایجاد کنیم، ـاجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی را برگزار میکنیمـ.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین یادآور شد: خداوند به مظلومان اجازه داده با ستمگران بجنگند و آنها را پیروز میگرداند و ما به پیروزی این راه و پیروزی مظلومان همچنین پیروزی مقاومت بر علیه ستامگران و نابودی رژیم اشغالگر قدس و حامیانش اعتقاد و ایمان داریم که این وعده خدا تحقق پیدا میکند.
حجتالاسلام اختری خاطرنشان کرد: شما خبرنگاران میتوانید با توانمندی بسیار خوبی که دارید پیام حمایت از مردم فلسطین را در دنیا منتشر کنید، در آستانه هشتمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی قرار داریم، یادواره شهید محمد الدُرِّه را برگزار میکنیم و بنا داریم این حرکت را برای همسوسازی و پیوستگی و برای هم صدایی بین موسسات مدافعان از فلسطین و مقاومت این حرکت را ادامه دهیم و با کشورهای دیگر همصدا شویم.
وی در رابطه با چگونگی برگزاری هشتمین اجلاس بینالمللی همبستگی با کودکان فلسطین افزود: امسال به خواست خداوند متعال این برنامه را با حضور و پشتیبانی رسانهها برگزار میکنیم و فریاد و همصدایی خودمان را با کودکان و نوجوانان و جوانان فلسطینی اعلام میکنیم.
نتوانستند حماس را خلع سلاح کنند؛ دشمن به بنبست رسیده است
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در بخشی از سخنانش گفت: آنهایی که به مقاومت اعتقاد ندارند میخواهند این حرکت را ضعیف نشان دهند در صورتی که بیشترین ثمرات آن تضعیف و نگرانی و در هم ریختگی رژیم اشغالگر قدس است، شما میدانید که رژیم صهیونیستی امروز آنقدر در داخل گرفتاری دارد که هر روز در بین خودشان از جهات مختلف در حال مشکل آفرینی بین خودشان هستند و شاهد هستیم رژیم جنایتکار آمریکا با تمام وقاحت و بیشرمی فراوان به طور کامل در کنار این رژیم اشغالگر قرار گرفته است و بعضی از کشورهای اروپایی نیز تمام قد در کنار آنها ایستادهاند تا بتوانم این مجموعه تروریست صهیونی را نجات دهنده ولی آنها کور خواندهاند قطعاً با ایمان و اعتقادی که ما داریم آنها نخواهند توانست این مجموعه تروریست را نجات دهند و آینده آنها به زوال و نیستی است که به ما وعده داده شده است.
حجتالاسلام اختری گفت: آنچه تاکنون اتفاق افتاده است نشان میدهد که نیروهای مقاومت همان طلایه دارانی هستند که رژیم صهیونیستی را نابود میکنند، مردم غزه در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند و در محاصره کامل اقتصادی، درمانی و دارویی هستند و حتی آنها را با گرسنه نگه داشتهاند بر آنها ظلم و جنایت میکنند، دوران بسیار سختی را میگذارند اما میبینیم که ایستادهاند و مبارزه میکنند.
وی تصریح کرد: دشمن صهیونیستی به هیچ کدام از وعدههایی که داده نرسیده است، نتوانسته زندانیان خود را آزاد کند و یا به اجبار مردم غزه را کوچ دهد و نتوانسته است حماس را خلع سلاح کند، بعد از این همه توطئه و جنایات رژیم صهیونیستی مجبور است با حماس مذاکره کند. این یعنی مقاومت زنده و پویا است. مقاومت حرکت قوی دارد و در مقابل دشمن ایستادگی میکند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین گفت: وضعیت فعلی پیروزی بزرگی برای مقاومت و شکست برای نتانیاهو است، ایام حساسی در پیش رو است. ضمن گرامیداشت کشتیهای صمود و تقدیر از آنها به آنها خسته نباشید میگوییم که از کشورهای مختلف این حرکت را از خود نشان دادند، این برگ زرین در صحیفه مقاومت ثبت خواهد شد توانسته است انسانهای مختلف با اعتقادهای مختلف را به میدان بیاورد.
حجتالاسلام اختری همچنین بیان کرد: آنچه در پیش داریم از علائم پیروزی طوفان الاقصی است که روز به روز محقق میشود، همچنین یاد شهدای علامه جنگ ۱۲ روزه را گرامی میداریم و یاد سایر شهدای جبهه مقاومت را ارج مینهیم.
۱۰۰ مهمان خارجی از ۳۲ کشور در اجلاس همبستگی با کودکان فلسطین شرکت میکنند
وی گفت: میخواهیم دستاوردهای طوفان الاقصی را بار دیگر بررسی کنیم و آنها را از زبان شخصیتهای مختلفی که در همایش ما شرکت میکنند بازگو کنیم. این کنفرانس در روز یکشنبه آینده از ساعت ۸ صبح برنامه اصلی خود را آغاز میکند، کمیسیونهای این اجلاس از یک روز قبل فعالیت خود را شروع میکنند.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین با طرح این موضوع که ۱۰۰ مهمان خارجی از ۳۲ کشور در این اجلاس شرکت میکنند، ادامه داد: کمیسیون سیاسی و حقوقی، کمیسیون رسانه و فضای مجازی، کمیسیون زنان و کودکان و کمیسیون شبکه سازی و گسترش همکاری سازمانهای مردم نهاد حامی فلسطین در سطح جهان کمیسیونهای این اجلاس بین المللی هستند.
حجتالاسلام اختری ادامه داد: در این اجلاس چند نشست جانبی برگزار میشود، شورای شهر برنامهای برای مهمانان این اجلاس در نظر گرفته است، سعی میکنیم از تمام ظرفیتها برای کمک مردم فلسطین در این اجلاس بهره بگیریم. مجمع تقریب مذاهب نیز برنامهای برای مهمانان شرکت کننده در این اجلاس در نظر گرفته است.
وی به وحدت مقدس در داخل کشورمان پس از جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: امیدواریم این وحدت بتواند انسجام بیشتری را در برابر حمایت از فلسطین به نمایش بگذارد.
رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید آیا مانند دوره هفتم برای دانش آموزان برنامهای در این اجلاس در نظر گرفتهاید؟ گفت: یکی از بخشهای فعال اجلاس مربوط به دانش آموزان است، البته ما در طول سال برنامههای جانبی و متعددی برای دانش آموزان داریم.
حجتالاسلام اختری همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری که اقدامات بینالمللی کمیته حمایت از مردم فلسطین راجع به نسل کشی در غزه و فلسطین را پرسید؛ گفت: کمیسیون حقوقی راهکارهای جدید برای دنبال کردن مسائل حقوقی بینالمللی را در این رابطه دنبال میکند.
