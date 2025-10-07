خدائیان: بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت

ذبیحالله خدائیان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نظارت سازمان بازرسی بر بازار ارز، سکه و دلار با توجه به شرایط کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با تحریمهای ظالمانه مواجه است، ضروری است منابع و مصارف ارزی کشور بهطور دقیق مدیریت شود تا خدای نکرده ارزهای موجود بیجهت مصرف نشوند.
وی افزود: در این راستا، سازمان بازرسی در چند بُعد نظارتهای خود را تقویت کرده است. نخست، نظارت بر صادرکنندگانی است که بر اساس مقررات، موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود هستند. ما با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، نظارت جدی در این زمینه اعمال کردهایم.
خدائیان ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته و سال جاری، بیش از ۵.۵ میلیارد یورو ارز از سوی صادرکنندگان به کشور بازگردانده شد؛ این بازگشت هم بهصورت استرداد عین ارز بوده و هم از طریق ثبت کالاهای وارداتی مرتبط.
وی با اشاره به ادامهدار بودن این روند نظارتی گفت: پروندههای مربوط به افرادی که در بازگشت ارز تعهد دادهشده خود قصور داشتهاند، عمدتاً به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود و سازمان بازرسی نیز در این زمینه ورود نظارتی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین گفت: یکی دیگر از محورهای نظارت ما، ارزهایی است که شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سایر بخشهای بزرگ اقتصادی در خارج از کشور نگهداری میکنند. برنامهریزی شده تا این ارزها نیز به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و مورد استفاده قرار گیرند.
خدائیان در پایان تأکید کرد که نتایج بازرسیها پس از اتمام بررسیها به اطلاع عموم خواهد رسید و هدف سازمان، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و تأمین ثبات اقتصادی کشور است.
نظر شما