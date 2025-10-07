فاز اول طرح پایش تصویری بازار بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولان مربوطه، فاز اول طرح پایش تصویری بازار بیرجندبه بهره‌برداری رسید.

سرهنگ علی پور، جانشین فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی، در حاشیه این مراسم با اشاره به مشارکت استانداری، فرمانداری، اداره برق، مخابرات و اتاق اصناف به ویژه صنف طلافروشان در اجرای این طرح، بیان کرد: ارتقای امنیت جامعه و مشارکت عمومی در پیشگیری از جرائم از جمله اهداف اصلی این طرح است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان دانست و گفت: تصاویر این سیستم به کلانتری ۱۲ منتقل می‌شود و ماموران به محض مشاهده کوچکترین ناامنی، در اسرع وقت در بازار حاضر خواهند شد.

سرهنگ علی پور اظهار داشت: فازهای بعدی این طرح در آینده با ادامه مشارکت دستگاه‌های مربوطه اجرایی خواهد شد.