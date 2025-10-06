همدلی سبز انتظامی؛ ۸۳۵ نیروی پلیس حامی ۱۰۴۰ فرزند تحت پوشش کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیب‌زاده صبح دوشنبه در جمع رسانه‌ها ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، بیان کرد: ۸۳۵ نفر از کارکنان این نیرو در استان حمایت ۱۰۴۰ فرزند ایتام و محسنین را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۹۸۵ فرزند یتیم و محسنین تحت پوشش کمیته امداد استان قرار دارند، بیان داشت: این مشارکت پرسنل نیروی انتظامی، جلوه‌ای زیبا از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشته است.

قائم‌مقام کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی همچنین از وجود ۴۱ هزار و ۱۹۷ حامی فعال در استان خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند با در نظر گرفتن معیارهایی نظیر سن، جنسیت، سادات بودن، وضعیت بیماری یا محل سکونت، فرزند مورد نظر خود را انتخاب کنند.

خطیب‌زاده با تقدیر از همراهی و اعتماد همیشگی حامیان و خیران، به تسهیل روند پرداخت وجوه اشاره کرد و گفت: به منظور رفاه حال حامیان گرامی و تسریع در فرآیند واریز کمک‌های نقدی، برای هر فرزند معنوی یک شماره کارت اختصاصی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، این اقدام، حامیان را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به شناسه واریز، وجوه مورد نظر خود را مستقیماً از طریق سامانه، درگاه‌های بانکی و اپلیکیشن‌های پرداخت واریز کرده و به سهولت گزارش پرداخت خود را مشاهده کنند.