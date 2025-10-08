  1. استانها
پلیس خراسان شمالی ۱۶۵ کیلوگرم تریاک را در عملیات مشترک کشف کرد

بجنورد- فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: ۱۶۵ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک در یک عملیات مشترک با پلیس سیستان و بلوچستان کشف و یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار سعید مطهری‌زاده اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی و طی یک عملیات مشترک با فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، مقدار ۱۶۵ کیلوگرم تریاک از یک منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

وی افزود: در این عملیات، یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و برنامه‌ریزی دقیق، با جدیت با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند و اجازه فعالیت به سوداگران مرگ نخواهد داد.

