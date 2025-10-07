به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سازمان ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان، ۳۸ نفر در اثر رانش زمین، ۱۰ نفر در سیل و سه نفر در برخورد صاعقه جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که شش نفر، از جمله پنج نفر که در سیل آسیب دیده‌اند، هنوز مفقود هستند و ۴۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

ارتش اعلام کرد که سازمان‌های امنیتی به رهبری ارتش نپال ۱۳۳۷ نفر را در ۱۵ منطقه نجات داده‌اند.

زیرساخت‌های نپال، از جمله بزرگراه‌ها و نیروگاه‌های برق آبی، نیز در بلایای ناشی از بارندگی‌های بی‌وقفه از عصر جمعه آسیب دیده‌اند.