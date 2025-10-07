  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

آمار کشته‌شدگان بلایای ناشی از باران در نپال به ۵۱ نفر رسید

آمار کشته‌شدگان بلایای ناشی از باران در نپال به ۵۱ نفر رسید

یک سازمان دولتی نپال روز سه‌شنبه اعلام کرد که آمار کشته‌شدگان بلایای ناشی از باران در نپال به ۵۱ نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، سازمان ملی کاهش و مدیریت ریسک بلایای طبیعی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان، ۳۸ نفر در اثر رانش زمین، ۱۰ نفر در سیل و سه نفر در برخورد صاعقه جان خود را از دست داده‌اند.

در این بیانیه آمده است که شش نفر، از جمله پنج نفر که در سیل آسیب دیده‌اند، هنوز مفقود هستند و ۴۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

ارتش اعلام کرد که سازمان‌های امنیتی به رهبری ارتش نپال ۱۳۳۷ نفر را در ۱۵ منطقه نجات داده‌اند.

زیرساخت‌های نپال، از جمله بزرگراه‌ها و نیروگاه‌های برق آبی، نیز در بلایای ناشی از بارندگی‌های بی‌وقفه از عصر جمعه آسیب دیده‌اند.

کد خبر 6614601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها