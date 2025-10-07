دیدار معاون وزیر کشور با کمیسرعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحایی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو، در دیدار با فیلیپو گراندی، به کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی اشاره کرد و بازگشت انسان‌دوستانه و توام با احترام اتباع غیرمجاز افغانستانی را اولویت اصلی ایران اعلام کرد.

معاون وزیر کشور با اشاره به تحصیل دانش‌آموزان افغانستانی در ایران گفت: زمانی ده درصد دانش‌آموزان افغانستانی به مدرسه می‌رفتند اما در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد با سوادند و ما در انتظار مساعدت‌ها و مسیولیت‌پذیری جامعه بین الملل در این خصوص هستیم.

بطحایی با اشاره به سفر اخیر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به ایران، بر لزوم اجرایی شدن تفاهمات این سفر از جمله برگزاری نشست چهار جانبه کمیساریا، ایران، پاکستان و افغانستان به منظور پیگیری موضوع مهاجران افغانستانی تاکید کرد.

معاون وزیر کشور همچنین پشتیبانی مطلوب از جمهوری اسلامی ایران در همه امور مربوط به پناهندگان را خواستار شد.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار از میزبانی طولانی مدت ایران از پناهندگان و آوارگان افغانستانی قدردانی کرد.

فیلیپو گراندی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به ایران گفت: این حمله مشکلات میزبانی از آوارگان افغانستانی را بسیار مشکل و دشوار کرده است و باید قدردان جمهوری اسلامی ایران باشیم.

وی همچنین بر برگزای نشست‌های سه جانیه کمیساریا، ایران و افغانستان و چهار جانبه با پاکستان در آینده نزدیک تاکید کرد.