  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

موضع گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه

موضع گیری جدید وزیر خارجه مصر درباره غزه

وزیر خارجه مصر درباره مذاکرات شرم الشیخ اعلام کرد: این مذاکرات، ایجاد یک سازوکار امنیتی را بررسی می‌کند که خروج کامل اسرائیل از نوار غزه را تضمین نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر با اشاره به در جریان بودن مذاکرات کلیدی شرم‌الشیخ درباره پایان جنگ غزه گفت: این مذاکرات بر ایجاد یک سازوکار امنیتی برای تضمین خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه تاکید دارد.

وی تاکید کرد: در مذکرات شرم الشیخ، ورود کامل و بدون قید و شرط کمک‌ها از طریق کانال‌های سازمان ملل مورد بحث و بررسی قرار دارد.

وی افزود: این مذاکرات همچنین در تلاش است تا مسیر صلح عادلانه را بر اساس راه‌ حل دودولتی و وحدت کامل میان کرانه باختری و نوار غزه تثبیت و نهادینه کند.

بدر عبدالعاطی ضمن تاکید بر استقبال قاهره از طرح ترامپ درباره غزه از پیشرفت بزرگ حاصل شده برای پایان جنگ در غزه سخن گفت.

وی همچنین از رایزنی ها برای برگزاری نشست بین المللی بازسازی غزه خبر داد.

کد خبر 6614791

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها