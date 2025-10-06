به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره به نقل از منابع خود گزارش داد که نخستین دور مذاکرات میان نمایندگان جنبش حماس و کشورهای میانجی (مصر و قطر) در شهر شرمالشیخ مصر به پایان رسیده است.
براساس این گزارش، این مذاکرات با وجود تداوم درگیریها، در فضایی مثبت برگزار شده است.
منابع آگاه به الجزیره گفتهاند این دیدار که با حضور هیئت حماس برگزار شد، فضایی مثبت داشته است.
بر اساس گزارشها، در این دیدار نقشه راه و سازوکارهای دور فعلی مذاکرات مشخص و تعیین شد.
هیئت حماس در این نشست به میانجیها تأکید کرد که ادامه بمباران در غزه، چالشی جدی در مسیر آزادی اسرا ایجاد میکند.
منابع الجزیره فاش کردند که دو تن از اعضای هیئت حماس که از تلاش برای ترور در دوحه جان سالم به در برده بودند، یعنی خلیل الحیه و زاهر جبارین، در ترکیب هیئت حاضر در شرمالشیخ حضور داشتند.
گفتنی است مذاکرات غیرمستقیم بین حماس و رژیم صهیونیستی شامگاه دیروز در شرمالشیخ برای بررسی طرح ترامپ درباره آتش بس در نوار غزه آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، هدف دیدار غیرمستقیم بین هیئتهای فلسطینی و رژیم صهیونیستی در شرمالشیخ، بررسی سازوکارهای آمادهسازی شرایط اولیه برای توافق تبادل اسرا است.
رسانه های رژیم صهیونیستی پیشتر اعلام کرده بودند که «ران درمر» وزیر امور راهبردی این رژیم هم در مذاکرات شرم الشیخ حضور خواهد داشت، اما دفتر نتانیاهو اعلام کرد که این مذاکرات در سطح عادی برگزار خواهد شد و سپس در صورت پیشرفت، مقامهای ارشد به آن خواهند پیوست.
در خبری دیگر، شبکه تلویزیونی سیانان آمریکا به نقل از برخی مقام های این کشور گزارش داد که جزئیات و جدول زمانی خروج رژیم اسرائیل از نوار غزه طبق طرح ترامپ هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.
