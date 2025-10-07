به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، وزیر خارجه مصر تاکید کرد که مذاکرات شرم الشیخ میان رژیم صهیونیستی و حماس بر روی ایجاد سازوکار امنیتی ضامن عقب نشینی کامل این رژیم از نوار غزه متمرکز است.

وی افزود: در این مذاکرات ورود کامل و بی قید و شرط کمک های انسانی به نوار غزه از طریق کانال های بین المللی بررسی می شود. همچنین تلاش می شود اتحاد کامل میان کرانه باختری و نوار غزه و همچنین اجرای راهکار ۲ دولتی مورد توجه قرار بگیرد.

شب گذشته گزارش شد که نخستین دور مذاکرات میان نمایندگان جنبش حماس و کشورهای میانجی (مصر و قطر) در شهر شرم‌الشیخ مصر به پایان رسید. براساس این گزارش، این مذاکرات با وجود تداوم درگیری‌ها، در فضایی مثبت برگزار شده است.

منابع آگاه به الجزیره گفتند این دیدار که با حضور هیئت حماس برگزار شد، فضایی مثبت داشته است.