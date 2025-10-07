  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

ثبت ۷۵۵ ازدواج افراد بالای ۸۰ سال در نیمه اول امسال

سخنگوی سازمان ثبت اسناد گفت: در شش ماه نخست سال، ۱۷ ازدواج زنان و ۷۳۸ ازدواج مردان بالای ۸۰ سال ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این باره گفت: از ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ فقره ازدواج در شش ماهه نخست سال جاری، بیشترین ثبت ازدواج در استانهای تهران با ۲۸ هزار و ۲۷۳ فقره ازدواج ، خراسان رضوی با ۲۲ هزار و ۲۶ فقره و استان خوزستان با ۱۶ هزار و ۹۹۴ فقره ازدواج بعمل آمده است . همچنین در شش ماه اول سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۹ هزار و ۸۵۱ فقره طلاق ثبت شده که بیشترین فراوانی در استان های تهران با ۱۵ هزار و ۲۰۶ فقره، خراسان رضوی با ۹ هزار و ۳۲۱ فقره و خوزستان با ۵ هزار و ۵۱۹ فقره بوده است. کمترین میزان طلاق در مدت مذکور در استان ایلام با تعداد ۴۵۳ مورد ثبت شده است .

وی افزود: در شش ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۳۹ هزار و ۲۰۶ فقره ازدواج و ۹۳ هزار و ۲۵۴ فقره طلاق در کشور به ثبت رسیده و در مقایسه با شش ماهه نخست سال جاری میزان ازدواج های ثبت شده حدود ۴ درصد و طلاق‌های ثبت شده نیز حدود ۳ و نیم درصد در نیمه ابتدایی سال جاری کاهش یافته اند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور گفت: بیشترین فراوانی ازدواج زنان در سنین ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ سال به ثبت رسیده و بیشترین فراوانی ازدواج مردان به ترتیب در سنین ۲۶ و ۲۷ و ۲۵ سال ثبت شده است و در خصوص طلاق‌های ثبت شده برای زنان بیشترین فراوانی در سنین ۳۶ و ۳۵ و ۳۴ سال و برای مردان در محدوده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال ثبت شده است. همچنین تعداد ۱۷ فقره ازدواج برای زنان با بیش از ۸۰ سال سن و ۷۳۸ مورد ازدواج نیز برای مردانی با سن بیشتر از ۸۰ سال در شش ماه نخست سال ثبت شده است.

