به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در آیین تجلیل از مدال آوران ورزش دانش آموزی با بیان اینکه تیم ورزش دانش آموزی ایران برای اولین بار در المپیک دانشآموزی جهانی شرکت کرده بود؛ گفت: برای شرکت در این المپیاد ورزشی کمی مردد بودیم اما با حمایت وزارت ورزش و جوانان دلگرم شدیم. خوشبختانه دانش آموزان ورزشکار ما افتخارات بینظیری داشتند و ۱۳۳ مدال کسب کردند.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ذات ورزش با همه فعالیتها متفاوت است و ما میتوانیم جنبههای تربیتی مختلفی با فعالیت ورزشی داشته باشیم. ما میتوانیم ورزش را کانون امید و پویایی جامعه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم تغییری در نظام تعلیم و تربیت ایجاد کنیم محور این تغییر توجه به ورزش است گفت: خوشبختانه با حمایتهای آقای دنیا مالی زیر ورزش و جوانان تمام فدراسیونهای ورزشی به کمک ما آمدند. این همکاری هم میتواند موجب ایجاد زیرساختهای انسانی و شکوفایی استعدادیابیهای ورزشی باشد و هم ورزش عمومی برای افزایش پویایی و نشاط در مدارس رونق بگیرد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: برنامههای مختلفی همچون میدان همدلی و میدان ورزشی را در مدارس خواهیم داشت که موجب افزایش توجه به ورزش در مدارس و در میان دانش آموزان خواهد شد.
