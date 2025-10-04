به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش صبح شنبه در آئین «جشن ملی غنچه‌ها» که با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران و جمعی از مسئولان در شهرستان قدس برگزار شد، اظهار داشت: برگزاری این مراسم در یکی از مدارس استان حامل پیام مهمی است که نشان می‌دهد دوران کودکی، مهم‌ترین دوره در شکل‌گیری تعلیم و تربیت انسان است.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت آموزش در سنین پایه افزود: اگر قرار است تحولی در نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بخورد، باید از این مقطع آغاز شود و در همین راستا چند اقدام اساسی در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی ادامه داد: ضریب پوشش نوآموزان در دوره پیش‌دبستانی تاکنون حدود ۴۵ تا ۴۶ درصد بوده و امیدواریم با حمایت دولت و مجلس این عدد ابتدا به بیش از ۶۰ درصد و در آینده نزدیک به ۱۰۰ درصد برسد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم اجباری شدن آموزش در دوره پیش‌دبستانی گفت: تحقق این هدف نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود آموزش و پرورش است، اما برای توسعه کامل این دوره حمایت سایر دستگاه‌ها ضروری است.

وی بخش دیگری از برنامه‌ها را مربوط به بهبود محتوای آموزشی و تربیتی دانست و اظهار کرد: متأسفانه آسیب‌های متعددی از ناحیه محتوا دیده‌ایم و تلاش داریم این بخش را تقویت کنیم تا کودک از همان ابتدا با مفاهیمی همچون انس با قرآن، احترام به قانون، نظم و رعایت حقوق دیگران آشنا شود.

کاظمی در پایان خاطرنشان کرد: بخش مهمی از انرژی آموزش و پرورش در سال جاری به توسعه و تقویت این دوره اختصاص یافته تا آینده‌ای با کیفیت‌تر برای نسل نو فراهم شود.