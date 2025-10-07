به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در آیین تجلیل از مدال آوران ورزش دانش آموزی با اشاره به همکاریهای وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش گفت: من به تفاهمهای همکاری میان فدراسیونهای ورزشی و وزارت آموزش و پرورش خوشبین هستم. خوشبختانه تعامل خوبی بین فدراسیونها و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ما باید ورزش را در مدارس توسعه دهیم گفت: نباید ورزش در مدارس تنها محدود به زنگ ورزش شود. باید همه امکانات ورزشی در اختیار دانش آموزان خارج از ساعات مدرسه بوده و امکانات ورزشی در خدمت جوانان، نوجوانان و خانوادهها باشد.
عارف با تاکید بر اینکه سلامت نوجوانان از جمله دغدغههای ماست گفت: نگرانیهای ما در خصوص سلامت جوانان و نوجوانان با توجه بیشتر باید حل شود. ارتقای وضعیت سلامت روح و جسم وجوانان و جوانان هدف ماست و یکی از روشهای ارزان، مفید و موثر برای تامین سلامت نوجوانان ورزش است.
معاون اول رئیس جمهور خطاب به دانش آموزان ورزشکار گفت: قدر نوجوانی و تندرستی خود را بدانید. در این سن و سال هر تصمیمی که بگیرید میتوانید به آن دست یابید به شرطی که حوصله و اراده کافی را داشته باشید.
معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: به همه شما اطمینان میدهیم که همه مسئولان در کشور و همه ارکان دولت، مهمترین دغدغه خود را ارتقای شرایط و وضعیت نوجوانان و جوانان میدانند.
وی با بیان اینکه هر اتفاقی در ایران افتاد با محوریت جوانان بوده است گفت: ما جنگ تحمیلی را با حضور جوانان به پیش بردیم حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر جوانان و نوجوانان، نقشی بی بدیل در آرامش محلهها داشتند.
وی با تبریک کسب مدالهای ورزشی توسط نوجوانان ایرانی به آنان گفت: امیدواریم این موفقیتها و افتخارآفرینیها ادامهدار باشد و در مراحل دیگر زندگی و افتخارآفرینی ورزشی باز هم خوش بدرخشید.
