همکاری وزارت‌ ورزش با مدارس برای حل مشکلات استخوانی و چاقی دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در آیین تجلیل از مدال آوران ورزش دانش‌آموزی با بیان اینکه ایران قوی طبق توصیه مقام معظم رهبری باید ورزش قوی داشته باشد گفت: ما مسابقات قهرمانی آسیا و مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را داریم. المپیک ناشنوایان را داریم و انشاالله مسابقات پاره آسیایی را پیش رو خواهیم داشت که در همه این مسابقات، ۱۶۰۰ ورزشکار از ایران حضور پیدا خواهند کرد و انشاالله خواهند درخشید.

وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: به همه کسانی که صدای ما را می‌شنوند می‌گوییم این هنر نیست که با صرف بودجه‌های کلان به موفقیت رسید ا محکوم به این هستیم که با همین منابع و همین استعدادهای ورزشی و با همین زیرساخت‌ها و امکانات، ورزش ایران را به قله‌های پیشرفت برسانیم. ما زندگی خود را وقف ورزش و اعتلای ورزش ایران خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در همه اصناف ورزشی مثل ورزش دانش آموزی یا ورزش کارگران وظایفی به عهده داریم گفت: افتخارات برای مربیان و ورزشکاران است اما هر کمبودی مربوط به ماست. حتی در خصوص حضور ورزشکاران سرباز و ورزش‌های نیروهای مسلح هم ما وظیفه خدمت به سربازان ورزشکار را داریم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مشکلات سلامتی و لزوم تندرستی دانش آموزان در مدارس گفت: همه تلاش خود را با وزارت آموزش و پرورش انجام خواهیم داد که در خصوص چاقی دانش آموزان و یا مشکلات اسکلتی آنان وضعیت کودکان ایرانی در بهترین شرایط باشد.

وزیر ورزش جوانان خاطرنشان کرد: تلاش برای تندرستی دانش آموزان باید با تدبیر و اندیشه بین دستگاه‌های مسئول عنی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش بهداشت و درمان و ورزش و جوانان باشد.