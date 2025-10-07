به گزارش خبرنگار مهر، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ظهر امروز ۱۵ مهر در حاشیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از پردیس سینمایی ساحل، چهارباغ و سیتی سنتر بازدید کرد.

وی در جمع خبرنگاران درباره تعداد آثار حاضر در جشنواره بیان کرد: مسلما برای هر جشنواره‌ای در بخش رقابتی، حداقل و حداکثری تعریف شده است. اگرچه امکان حضور آثار بیشتری در جشنواره وجود داشت، اما آنچه اهمیت داشت توجه به کیفیت و برگزاری جشنواره در ترازی بین‌المللی و مبتنی بر معیارهای معتبر است. بی‌تردید دست‌اندرکاران با دقت فراوانی در انتخاب آثار عمل کرده‌اند. این یک وظیفه عمومی است که با تولیدات بیشتر و کیفیت بهتر باعث حصور فیلم‌های بیشتری در بخش رقابتی شویم.

فریدزاده در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اینکه بنیاد سینمایی فارابی باید چه رویکردی را در زمینه تولید باکیفیت فیلم‌های کودک و نوجوان دنبال کند، گفت: مدیرعامل محترم بنیاد فارابی خودشان در حوزه سینمای کودک و نوجودان فعالیت داشته‌اند. این بنیاد ظرفیت آن را دارد که با همکاری سایر بخش‌ها، جریانی مشخص در حوزه سینمای کودک و نوجوان ایجاد کند. هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری در این زمینه صورت گرفت، اما آن‌طور که باید و شاید به نتیجه نرسیدند. این موضوع باید با نگاهی نقادانه و درست مورد بررسی قرار گیرد و از تمامی ظرفیت‌های تخصصی موجود استفاده شود.

رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره گلایه فیلمسازان کودک و نوجوان از حمایت نشدن فیلمشان در اکران عنوان کرد: مسلما سینماداران ما طبق نظام‌نامه و آئین‌نامه اکران عمل می‌کنند اما باید بتوانیم جریان درستی را در اکران فیلم‌ها رقم بزنیم به گونه ای که اکران برای سینمادار، پخش‌کننده و تهیه‌کننده سودآور باشد. تا آن زمان باید به این نوع فیلم‌ها کمک کرد به ویژه با همکاری وزارت آموزش و پرورش و مدارس، می‌توان زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود شد.

وی در پایان درباره‌ تعداد کم فیلم‌های بخش بین‌الملل توضیح داد: فیلم‌های بین‌المللی نیز همانند فیلم‌های بخش ملی از تعداد مناسبی برخوردار است. در شرایط فعلی، باتوجه به محدودیت فضای اکران تعدادی از این آثار انتخاب و در ایران اکران شده‌اند. اگر زیرساخت‌های لازم فراهم شود، تمامی فیلم‌های بین‌المللی در بخش‌های گوناگون می‌توانند فرصت اکران داشته باشند.