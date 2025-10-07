اکبری: ۳ نفر در الموت غربی بر اثر محبوس شدن در چاه فوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری از وقوع حادثه‌ای دلخراش در یکی از روستاهای الموت غربی خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۲ سه شنبه گزارشی مبنی بر محبوس‌شدن چند نفر در داخل یک چاه در روستای چرش‌دره از توابع الموت غربی به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات این حادثه افزود: سه نفر از اهالی روستا به دلیل محبوس‌شدن در داخل چاه و تلاش برای نجات یکدیگر، متأسفانه جان خود را از دست دادند. این افراد، سه مرد با حدود سنین ۲۷، ۴۲ و ۵۰ سال بودند که دو نفر از آن‌ها یکی پس از دیگری برای نجات نفر قبلی وارد چاه شده بودند، اما به دلیل کمبود اکسیژن، دچار خفگی شده و جان باختند.

دکتر اکبری با بیان اینکه یک نفر دیگر نیز در این حادثه مصدوم شده است، خاطرنشان کرد: مصدوم به مرکز درمانی منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین تأکید کرد: پس از دریافت گزارش، تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس رازمیان، رجایی‌دشت و همچنین یک دستگاه آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند. با وجود تلاش‌های انجام‌شده و عملیات احیای قلبی ریوی، متاسفانه سه فرد گرفتارشده جان خود را از دست دادند.

وی در پایان، ضمن ابراز همدردی با خانواده این عزیزان، بر لزوم توجه جدی به نکات ایمنی، به‌ویژه هنگام کار یا تردد در نقاط حادثه‌خیز مانند چاه‌ها، تأکید کرد.