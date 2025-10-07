جوابیه رسمی اورژانس استان تهران در پی فوت امام جماعت مسجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، به دنبال انتشار خبری نادرست و غیرمستند توسط روزنامه «جوان» پیرامون موضوع تأخیر در رسیدن تیم اورژانس به محل حادثه، روابط عمومی اورژانس استان تهران ضمن ابراز تأسف عمیق نسبت به فوت این هموطن عزیز، نکات زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:

در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴، در ساعت ۱۲:۱۶ دقیقه، گزارش حادثه به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد. با توجه به اینکه در لحظه تماس نزدیک‌ترین پایگاه اورژانس و دو پایگاه همجوار دیگر در ماموریت و بر بالین بیماران دیگر حضور داشتند، آمبولانس از پایگاه سوم به محل حادثه اعزام شد.

بر اساس گزارش مرکز هدایت و راهبری، آمبولانس در مدت ۱۹ دقیقه پس از اعلام ماموریت به محل حادثه رسید و اقدامات لازم توسط تیم اورژانس انجام گردید.

ادعای رسیدن تیم اورژانس پس از ۳۵ دقیقه، کاملاً کذب و بی‌اساس است و تنها ناشی از عدم آگاهی برخی از شرایط عملیاتی سخت اورژانس و یا نیت تخریب وجهه این سازمان زحمتکش بوده است. این گونه اظهارات نادرست نه تنها تلاش‌های بی‌وقفه همکاران ما را نادیده می‌گیرد، بلکه موجبات ایجاد تردید و کاهش اعتماد عمومی نسبت به این نهاد حیاتی را فراهم می‌آورد.

شایان ذکر است که استان تهران ۲۵ درصد ماموریت‌های سراسر کشور را انجام می‌دهد، در حالی که تنها بخشی از منابع مورد نیاز در اختیار این سازمان است و همکاران اورژانس با یک سوم منابع استاندارد، روزانه به بیش از ۱۱,۰۰۰ تماس مردمی پاسخ می‌دهند.

انتظار می‌رود روزنامه «جوان» پیش از انتشار هرگونه خبر، از مسئولان اورژانس توضیحات لازم را دریافت نماید و از نشر اطلاعات خلاف واقع که منجر به خدشه‌دار شدن زحمات کارشناسان این سازمان می‌گردد، خودداری کند.

اورژانس استان تهران از تمامی رسانه‌ها انتظار دارد که با انتشار اخبار دقیق و مستند، در راستای حمایت و تقویت نهادهای خدمت‌رسان و کمک به رفع کمبودها و بهبود خدمات این سازمان، نقش سازنده ایفا کنند.