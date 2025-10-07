به گزارش خبرنگار مهر، حکمت‌الله هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پایگاه امداد و نجات جاده‌ای نوآورلن در شهرستان زنجان، با قدردانی از حمایت‌های مدیران ارشد جمعیت هلال احمر کشور، اظهار کرد: این پایگاه با هدف ارتقای ایمنی جاده‌ای و افزایش سرعت دسترسی امدادگران به مناطق پرخطر احداث شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های سرزمینی در احداث پایگاه‌های امداد و نجات، گفت: مکان‌یابی پایگاه‌ها بر اساس بررسی دقیق مناطق حادثه‌خیز انجام می‌شود تا نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان به محل حادثه برسند. برای نمونه، پایگاه سعیدآباد دقیقاً در نقطه‌ای ایجاد شده که بیشترین میزان حوادث برف و کولاک در آن رخ می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان با بیان اینکه در سال جاری اعتبارات عمرانی و تجهیزاتی قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های امدادی استان جذب شده است، افزود: خوشبختانه در جریان سفر دبیرکل محترم جمعیت هلال‌احمر به زنجان، حمایت‌های ارزشمندی برای توسعه خدمات توانبخشی استان اختصاص یافت.

هاشمی با اشاره به راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته در مرکز توانبخشی جمعیت زنجان تصریح کرد:در این مرکز، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید دستگاه CNC و حدود یک‌ونیم میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات پروتزی و توانبخشی اختصاص یافته است. همچنین تلاش می‌کنیم در بخش ساختمانی نیز از حمایت‌های ملی بیشتری بهره‌مند شویم.

وی در ادامه به بازسازی پروژه‌ای اشاره کرد که سال‌ها متوقف مانده بود و گفت:با پیگیری‌های انجام‌شده و حضور دبیرکل جمعیت، مقرر شد این پروژه درمانی و تجاری که ۱۲ سال راکد مانده بود، تا ۲۲ بهمن‌ماه امسال به بهره‌برداری برسد. برای تکمیل آن ۱۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و در این مجموعه مرکز دیالیز و توانبخشی نیز راه‌اندازی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث مرکز توانبخشی جدید در شهرستان ابهر خبر داد و افزود:برآورد هزینه تکمیل این پروژه ۵۰ میلیارد تومان است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری این مرکز نیز به بهره‌برداری برسد.

هاشمی تأکید کرد:نگاه مجموعه هلال احمر استان زنجان، نگاه خدمت‌محور و انسان‌دوستانه است و امیدواریم با همراهی امدادگران، داوطلبان و خیران، بتوانیم گام‌های مؤثری در کاهش آلام مردم و ارتقای سطح خدمات امدادی و درمانی استان برداریم.