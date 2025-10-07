۴ کشته و یک مصدوم در تصادف مرگبار جاده کرمانشاه ـ روانسر

مسعود قلعه‌سفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۱، یک حادثه رانندگی در محور کرمانشاه به روانسر، نرسیده به روستای کانی‌شریف، به وقوع پیوست که بر اثر آن چهار نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر مصدوم شد.

وی افزود: این حادثه بر اثر برخورد دو خودروی پراید و پژو پارس رخ داد که متأسفانه شدت تصادف به حدی بود که چهار سرنشین در دم جان باختند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: پس از اعلام حادثه به مرکز فوریت‌های پزشکی، بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند و مصدوم این سانحه توسط آمبولانس اورژانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه منتقل شد.

قلعه‌سفیدی ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه، از شهروندان خواست با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و توجه به علائم هشداردهنده، از بروز چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.