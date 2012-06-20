برگزاری مسابقه چندجانبه موتور کراس در همدان/ قهرمانی سنگنورد همدانی

به گزارش خبرنگار مهر، یک دوره مسابقه چندجانبه موتور کراس هشتم و نهم تیرماه در همدان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، مسابقه چندجانبه موتور کراس با حضور تیم‌های منتخب استان‌های کشور به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در تاریخ‌ هشتم و نهم تیرماه سال جاری در پیست موتورکراس شهیدمفتح همدان برگزار خواهد شد.

این مسابقه در کلاس‌های 65 سی‌سی، 85 سی‌سی، 125 سی‌سی و 250 سی‌سی برگزار خواهد شد.

همچنین در ارزشیابی عملکرد هیئت‌های موتورسواری و اتومبیلرانی سال 1390 هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان با کسب 640 امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفت.

در این ارزشیابی که از طرف فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی صورت گرفته است استان‌های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به طور مشترک مقام نخست را کسب کرده‌اند و استان‌های خوزستان و مازندران نیز مقام دوم را کسب کرده‌اند.

همدان برای رقابت‌های فوتبال ساحلی روستاییان اعلام آمادگی کرد

تیم فوتبال ساحلی استان همدان برای شرکت در رقابت‌های فوتبال ساحلی روستاییان منطقه‌یک کشور اعلام آمادگی کرد.

بر اساس این گزارش، رقابت‌های فوتبال ساحلی روستاییان منطقه‌یک کشور به میزبانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

سومین دوره مسابقات مرحله مقدماتی مناطق چهارگانه فوتبال ساحلی قهرمانی روستایی کشور جام "مهر گستر" با همکاری فدراسیون ورزش‌های سنتی، بومی و محلی و بانک کشاورزی در چهار مرحله برگزار خواهد شد.

در منطقه‌یک کشور که به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، همدان و قزوین حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها روزهای اول و دوم تیرماه در زمین شنی مجموعه ورزشی امام خمینی(ره)کرمانشاه برگزار شود.

سنگنورد همدانی رتبه نخست کشور را به دست آورد

در مسابقات سنگنوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور سنگنورد همدانی رتبه نخست را به دست آورد.

بر اساس این گزارش، در جریان سیزدهمین دوره رقابت‌های سنگ‌نوردی قهرمانی کشور پاسداشت استاد "محسن نوری" در دو رده‌ سنی نوجوانان و جوانان پسران در رشته "سر طناب" در بخش جوانان سنگنورد همدانی اول شد.

در ان رقابت ها مقام اول به احمدرضا سلگی از همدان، مقام دوم به ایمان کمالی از خراسان رضوی و مقام سوم به سعید همتی از خراسان رضوی رسید.

امدادگر پیشکسوت همدانی به صعود قله آراگاتس صعود کرد

امدادگر پیشکسوت همدانی موفق به صعود قله چهار هزار و 95 متری آراگاتس ارمنستان شد.

بر اساس این گزارش، جلال کپلری کوهنورد و امدادگر جمعیت هلال احمر استان همدان در قالب گروهی چهار نفره به قله چهار هزار و 95 متری آراگاتس در کشور ارمنستان صعود کرد و پرچم جمعیت هلال احمر استان همدان را بر فراز این قله به اهتزاز درآورد.

کوه آراگاتس یکی از بلندترین قله‌های ارمنستان و در استان آراگاتسوتن در شمال غربی ایروان واقع شده است.

کپلری تاکنون قلل دماوند، زردکوه، دنا، تفتان، سبلان و همچنین کازبک ازبکستان و آرارات را فتح کرده است.

بانوی فوتبالیست همدانی در اردوی تیم ملی زیر 16 سال

بانوی فوتبالیست همدانی به اردوی تیم ملی زیر 16 سال کشور دعوت شد.

بر اساس این گزارش، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال بانوان در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

در اردوی انتخابی تیم ملی زیر 16 سال از سوی مربیان 31 بازیکن دعوت شده اند که سارا بختیار تنها همدانی حاضر در این اردوست که زیر نظر مربیان تیم ملی تمرینات را پشت سر خواهد گذاشت.

این اردو که در کمپ تیم‌های ملی انجام می‌شود و بازیکنان انتخاب شده از سوی کادر فنی تمرینات خود را از 31 خرداد تا چهارم تیر در کمپ تیم‌های ملی ادامه خواهند داد.