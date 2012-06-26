مدرسان AFC کلاس مربیگری و داوری فوتبال در همدان برگزار می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هافبک فصل گذشته تیم ماشین سازی تبریز به پاس همدان پیوست.

بر اساس این گزارش، سید محمد علوی که فصل گذشته را در تیم دسته اولی ماشین سازی سپری کرد، با مسئولان باشگاه پاس همدان به توافق رسید و با عقد قراردادی یکساله به این تیم پیوست.

این بازیکن پیش از این هم در فصل های ششم و هفتم لیگ برتر در تیم پاس همدان حضور داشت.

قرارداد رسمی علوی تا پایان هفته جاری در هیئت فوتبال استان همدان ثبت می شود.

تیم پاس همدان برای حضور در رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور آماده می شود.

فوتبالیست همدان به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد

کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی 27 بازیکن را برای حضور در اردوی آماده‌سازی این تیم اعلام کرد که در این اسامی فوتبالیست همدانی نیز قرار دارد.

بر اساس این گزارش، علی دوستی‌مهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی 27 بازیکن را برای حضور در اردوی آماده سازی این تیم اعلام کرد و "عرفان اسطخری" تنها نماینده فوتبال همدان در این اردو است.

اردوی تیم فوتبال نوجوانان از نهم تا شانزدهم تیرماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود.

مدرسان AFC کلاس مربیگری و داوری فوتبال در همدان برپا می کنند

مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا دوره مربیگری و داوری را در همدان برپا می کنند.

این کلاس دوره ای با هدف اجرای فاز سه طرح توسعه پروژه آسیا ویژن کلاس مربیگری و داوری برای مربیان ورزش مدارس برگزار می شود.

این دوره آموزشی در رده های سنی پایه و توسعه جوانان با همکاری کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال کشور، اداره کل ورزش و جوانان، هیئت فوتبال و سازمان آموزش و پرورش همدان برگزار می شود.

کلاس های آموزش داوری و مربیگری، مربیان ورزش نواحی یک و دو آموزش و پرورش استان همدان از یازدهم ماه جاری و به مدت پنج روز در مجموعه ورزشی شهدای قدس این شهر دایر می شود.

برای تدریس در این کلاس های تخصصی، بهروز معین دارای مدرک مدرسی AFC و کلاس داوری با تدریس فرج الله یثربی دارای مدرک بین المللی داوری به فدراسیون فوتبال معرفی شده اند.

دعوت از ورزشکار همدانی به اردوهای تیم ملی هندبال کشور

ورزشکار همدانی به اردوی آماده سازی هندبال کشور دعوت شد.

بر اساس این گزارش، ششمین اردوی تدارکاتی تیم ملی هندبال نوجوانان کشور با دعوت از "رضا قاسمیان" از همدان از دوم تیرماه در حال برگزاری است.

این اردو در محل تالار فدراسیون هندبال آغاز شده و در ادامه برنامه تمرینی، اعضای تیم ملی با حضور در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران تمرین می کنند.

این اردو با حضور 20 بازیکن برای آمادگی و شرکت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا دایر شده است.

دعوت از بانوی همدانی به اردوهای تیم ملی والیبال کشور

بانوی والیبالیست همدانی به اردوی انتخابی تیم ملی بزرگسالان دعوت شد.

بر اساس این گزارش، "مونا بخشی" از بانوان مستعد والیبال همدان عصر امروز در اردوی انتخابی تیم ملی والیبال بزرگسالان بانوان حضور خواهد یافت.

این اردوی یکروزه برای انتخاب بهترینها و حضور در تیم ملی در مسابقات قهرمانی کاپ آسیا در محل آکادمی ملی المپیک تشکیل می شود.

دوچرخه سوار همدانی مدال برنز قهرمانی کشور را کسب کرد

دوچرخه سوار همدانی به مدال برنز چهار کیلومتر انفرادی تعقیبی مسابقه های دوچرخه سواری قهرمانی کشور دست یافت.

بر اساس این گزارش، مرحله نهایی مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در ماده چهار کیلومتر انفرادی تعقیبی، در پیست دوچرخه سواری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان این رقابت ها، "بهنام آرین" دوچرخه سوار همدانی با زمان چهار دقیقه و 41 ثانیه و 56 صدم ثانیه به مقام سوم دست یافت.

در این ماده، علیرضا حقی از تیم استان البرز با زمان چهار دقیقه و 40 ثانیه و 69 صدم ثانیه، سریع تر از دیگر دوچرخه سواران به خط پایان برسد و محمد رجب لو از زنجان با زمان چهار دقیقه و 41 ثانیه و 12 صدم ثانیه دوم شد.

برتری پیشکسوتان ملایری برابر تویسرکان

تیم فوتبال پیشکسوتان ملایر برابر تویسرکان به برتری دست یافتند.

بر اساس این گزارش، در ادامه مسابقات لیگ فوتبال پیشکسوتان استان تیم ملایر در ورزشگاه تختی این شهر میزبان تیم پیشکسوتان تویسرکان بود.

در پایان این رقابتها تیم ملایر با 3 گل صلاح پارسا، کمال اسکندری و محمد نظری سه بر صفر حریف خود را شکست داد.

بانوان قایقران همدانی در اردوی تدراکاتی تیم ملی

اردوی تداراکاتی تیم ملی آبهای آرام بانوان با حضور دو بانوی همدانی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، این اردو تا 22 تیرماه در محل دائمی اردوهای تدارکاتی تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

در رشته کایاک بانوان 11 نفر از استانهای تهران، گیلان، هرمزگان و از همدان آرزو حکیمی حضور دارند.

در رشته کانو کانادایی نیز چهار قایقران از استانهای کرمانشاه و از همدان نرگس خدابنده لو در این اردو حضور دارند.

سرمربیگری این دوره از اردو را اگنیانان دوشوا بر عهده دارد.

افزایش 15 درصدی تعداد بیمه شدگان استان همدان

رئیس هیئت پزشکی همدان از رشد 15 درصدی تعداد بیمه شدگان استان همدان نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

رشید حیدری مقدم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 30 هزار نفر از ورزشکاران استان همدان در کمیته خدمات درمانی این هیئت عضو شده و برای این آنان کارت بیمه ورزشی صادر شده است.

وی گفت: این رقم نشان دهنده افزایش 15درصدی تعداد ورزشکاران بیمه شده استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.