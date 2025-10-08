به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نشست از سلسله برنامههای «حلقه علمی قرآن کریم و استشراق» روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹:۳۰ صبح، به بررسی و تحلیل کتاب «درآمدی بر روش تاریخی انتقادی در مطالعه قرآن» اثر نیکولای ساینای اختصاص خواهد داشت.
نیکولای سینای اسلامشناس، و دانشیار آلمانی بریتانیایی است. وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون عضو آکادمی بریتانیا شده است.
این جلسه که به بخش سوم با عنوان «بستر تاریخی قرآن» میپردازد، با ارائه روحالله ناظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، برگزار میشود.
نشست به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموزشی عالی حوزوی علامه مجلسی برگزار خواهد شد. علاقهمندان میتوانند از طریق اینجا در این برنامه حضور یابند.
نظر شما