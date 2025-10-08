فاز دوم نیروگاه خورشیدی فرید بهاباد وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز دوم نیروگاه ۲۰ مگاواتی فرید بهاباد متعلق به شرکت غدیر قم که به ایستگاه بهاباد متصل است، با ظرفیت ۱۰ مگاوات وارد مدار شد؛ با این اقدام، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده در استان یزد به ۲۸۳ مگاوات افزایش یافت.

فاز نخست این نیروگاه در شهریورماه ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسیده بود و اجرای کل پروژه از مردادماه ۱۴۰۳ آغاز شده است. میرزا رضا صفار نیری، مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای یزد در این زمینه گفت: امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور بتوان بخشی از ناترازی انرژی را جبران کرد.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده افزود: برای این نیروگاه ۲۰ مگاواتی در مجموع حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده که به ازای هر مگاوات ۳۵ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

صفار نیری با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا برای سرمایه‌گذاران در یزد صادر شده، اظهار امیدواری کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تا پایان دولت چهاردهم به سه هزار مگاوات افزایش یابد.