  1. استانها
  2. یزد
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹

افتتاح ۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۱ مگاوات در یزد

افتتاح ۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۱ مگاوات در یزد

یزد- سه نیروگاه خورشیدی جدید با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو در استان یزد افتتاح شد و ظرفیت تولید انرژی خورشیدی این استان ۲۱ مگاوات افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرح‌های مهم صنعت آب و برق با شعار ایران آباد، فاز نخست نیروگاه ۲۰ مگاواتی فرید غدیر در شهرستان بهاباد با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان، که ۱۰ مگاوات از ظرفیت آن وارد مدار خدمت شد، همچنین نیروگاه خورشیدی مجتمع فولاد اردکان با ظرفیت ۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد تومان و نیروگاه سبز انرژی خورشید در شهر خرانق اردکان با ظرفیت ۳ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین چند نیروگاه کوچک مقیاس حمایتی با ظرفیت دو مگاوات در این برنامه افتتاح شد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این سه پروژه در حوزه انرژی خورشیدی استان به ۶۶۵ میلیارد تومان رسید.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، به طور هم‌زمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشور شامل تهران، البرز، سمنان، قم، گلستان، مرکزی و یزد با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومان افتتاح شد که گامی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است.

کد خبر 6584847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها