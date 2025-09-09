افتتاح ۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۱ مگاوات در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرح‌های مهم صنعت آب و برق با شعار ایران آباد، فاز نخست نیروگاه ۲۰ مگاواتی فرید غدیر در شهرستان بهاباد با سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان، که ۱۰ مگاوات از ظرفیت آن وارد مدار خدمت شد، همچنین نیروگاه خورشیدی مجتمع فولاد اردکان با ظرفیت ۶ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۲۱۰ میلیارد تومان و نیروگاه سبز انرژی خورشید در شهر خرانق اردکان با ظرفیت ۳ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

همچنین چند نیروگاه کوچک مقیاس حمایتی با ظرفیت دو مگاوات در این برنامه افتتاح شد. مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این سه پروژه در حوزه انرژی خورشیدی استان به ۶۶۵ میلیارد تومان رسید.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، به طور هم‌زمان ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشور شامل تهران، البرز، سمنان، قم، گلستان، مرکزی و یزد با سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد تومان افتتاح شد که گامی مهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است.