فاز دوم نیروگاه خورشیدی رئوف اردکان وارد مدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاز دوم نیروگاه ۲۰ مگاواتی رئوف متصل به ایستگاه امامزاده اردکان با ظرفیت ۱۰ مگاوات در مهرماه ۱۴۰۴ برقدار شد و با این اقدام ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی بهره‌برداری‌شده در استان به ۲۷۳ مگاوات رسید.

فاز نخست این نیروگاه در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و اجرای این پروژه از تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده بود.

میرزا رضا صفار نیری، مجری طرح تولید پراکنده شرکت برق منطقه‌ای یزد در این خصوص گفت: امیدواریم با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کشور بتوان بخشی از ناترازی انرژی را جبران کنیم.

وی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری این طرح افزود: برای این نیروگاه ۲۰ مگاواتی در مجموع حدود ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده که به ازای هر مگاوات ۳۵ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

به گفته صفار، بخش خصوصی احداث کننده این نیروگاه، احداث ۸۵ مگاوات دیگر در استان در دستور کار دارد که شامل ۷۵ مگاوات در منطقه ابرکوه و ۱۰ مگاوات در منطقه اردکان است.

مجری طرح تولید پراکنده با بیان اینکه تاکنون بیش از ۷۰۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی توسط ساتبا برای سرمایه‌گذاران در یزد صادر شده، اظهار امیدواری کرد: با تلاش‌های صورت گرفته، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان تا پایان دولت چهاردهم به سه هزار مگاوات افزایش یابد.