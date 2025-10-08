به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد، امروز چهارشنبه در نشست شورای سیاست‌گذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان که با حضور معاون استاندار فرماندار شهرستان بروجرد برگزار شد با اشاره به اهمیت جشنواره، اظهار داشت: این رویداد مقدمه‌ای برای حضور در جشنواره ملی فجر است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان، گفت: هزینه‌کردن در هنر، سرمایه‌ای فرهنگی است که ثمرات آن به کالبد شهر بازمی‌گردد و روح جامعه را غنا می‌بخشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: جشنواره تئاتر فرصتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی، تبادل تجربه میان نسل جوان و پیش‌کسوتان، و ارائه مفاهیم ارزشمند فرهنگی چون ایثار، شهادت، دفاع مقدس، حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

روانشاد، گفت: باوجود تنگناهای مالی، نمی‌توان جشنواره‌ای را که حاصل تلاش‌های هنرمندان است، کم‌رنگ یا تعطیل کرد چرا که این جشنواره متعلق به آنها است و باید با تمام توان برگزار شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان بروجرد در میزبانی جشنواره، گفت: در سال‌های گذشته نیز جشنواره‌های فرهنگی و هنری در بروجرد با موفقیت برگزار شده‌اند و امسال نیز باتوجه‌به حضور هنرمندان برجسته این شهرستان انتظار می‌رود شاهد برگزاری جشنواره خوبی باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی به تأمین مالی جشنواره، گفت: این جشنواره بر پایه سرمایه‌های فردی و اجتماعی شکل‌گرفته و ان‌شاءالله با حمایت‌های فرماندار و دیگر مسئولان، پررونق‌تر از گذشته برگزار خواهد شد.

روانشاد به ارزش فرهنگی جشنواره تئاتر اشاره کرد و گفت: جشنواره تئاتر زبان هنر برای بیان دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

وی با اشاره به ظرفیت هنرمندان استان در حوزه تئاتر، گفت: این افراد اعتبار ویژه‌ای به استان می‌بخشند و باید از ظرفیت آنها برای ارتقای جایگاه لرستان در سطح ملی بهره ببریم.