به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی امروز چهارشنبه در نشست شورای سیاستگذاری سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان در محل فرمانداری بروجرد اظهار داشت: برگزاری جشنواره تئاتر در بروجرد باید در شأن و جایگاه این شهرستان فرهنگی باشد و همه دستگاهها موظفاند همکاری لازم را برای میزبانی شایسته از گروههای نمایشی و هنرمندان سراسر استان داشته باشند.
وی گفت: حضور هنرمندان در این شهرستان میتواند رخداد فرهنگی خوبی برای معرفی بیشازپیش شهرستان محسوب شود.
فرماندار بروجرد، افزود: این شهرستان بهعنوان یکی از قطبهای فرهنگی و هنری استان لرستان محسوب میشود.
در این نشست، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری جشنواره تئاتر فجر لرستان در شهرستان بروجرد موردبررسی و تبادل نظر قرار گرفت و اعضاء بر ضرورت فراهمسازی زیرساختهای لازم برای میزبانی شایسته این رویداد فرهنگی تأکید کردند.
سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر لرستان، ۲۲ تا ۲۴ آبانماه به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار میشود.
نظر شما